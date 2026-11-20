Chebureki de frango na airfryer com tortilha

O chebureki tradicionalmente exige massas densas e imersão em óleo quente, mas é possível adaptar esse clássico para uma versão com mais proteínas e menos gordura. A substituição da fritura pelo uso da airfryer ou forno, somada à utilização de tortilhas de trigo prontas, transforma o prato em um almoço rápido e substancial.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Чебуреки с бараниной

Ingredientes (4 porções)

4 tortilhas de trigo (aproximadamente 40g cada)

540g de filé de frango ou carne moída de frango

4 ovos

5 a 6 talos de cebolinha

1 pequeno maço de endro (dill)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água para umatar as tortilhas

Modo de preparo

Comece preparando o recheio. Se utilizar o filé, processe-o na máquina de moer. Misture a carne com 2 ovos, a cebolinha e o endro picados. Tempere com sal e pimenta, mexendo bem até obter uma massa homogênea.

O detalhe crucial para a textura está na base: umedeça levemente as tortilhas com água de ambos os lados. Esse gesto evita que a massa rache ao dobrar e garante a elasticidade necessária para fechar os cheburekis.

Para montar, divida a tortilha visualmente ao meio. Coloque um quarto do recheio em um dos lados, espalhando em uma camada fina e uniforme, deixando uma margem de 1,5 cm nas bordas. Bata os 2 ovos restantes com um garfo e pincele as bordas da tortilha; dobre-a sobre o recheio e pressione as extremidades com os dentes de um garfo para selar e criar o desenho característico.

Pincele a superfície com o ovo batido e disponha os cheburekis em uma única camada no cesto da airfryer (ou em uma assadeira no forno). Asse a 190 °C por cerca de 15 minutos, até que a massa esteja dourada e o recheio cozido.

Análise técnica

A distribuição do recheio em camada fina é fundamental para que o frango cozinhe no mesmo tempo em que a tortilha doura. O resultado é um alimento com aproximadamente 340 kcal por unidade, oferecendo 40g de proteínas, 8g de gorduras e 24g de carboidratos, tornando-o viável para dietas com foco em alto teor proteico.