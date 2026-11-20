Trocar massa por lavash revoluciona doces: envelopes crocantes com ricota surgem em minutos

A substituição da massa tradicional por folhas de lavash transforma a preparação de doces caseiros em um processo ágil, resultando em pequenos envelopes crocantes recheados com creme de ricota ou queijo cottage.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Конвертики с творогом и зеленью

Ingredientes

Para esta receita, são necessários:

200-250 g de ricota ou queijo cottage (tvorog)

1 ovo

2-3 colheres de sopa de açúcar

1 folha grande de lavash (pão folha)

Baunilha (opcional)

Modo de preparo

O ponto central desta receita é a montagem rápida para garantir que o recheio não escape durante a fritura. Comece misturando a ricota, o ovo e o açúcar em um recipiente profundo. Se desejar, adicione a baunilha e mexa até obter uma massa homogênea.

Estenda a folha de lavash sobre a bancada e distribua o creme de ricota uniformemente por toda a superfície, deixando apenas as bordas livres. Enrole a folha formando um rolo firme e levemente achatado. Com uma faca afiada, corte o rolo transversalmente em pedaços menores, criando os formatos de envelopes.

Aqueça uma frigideira com um pouco de óleo vegetal e doure os rolinhos de ambos os lados até que fiquem com uma crosta dourada. Para finalizar, retire os pedaços e coloque-os sobre papel absorvente para remover o excesso de gordura antes de polvilhar açúcar de confeiteiro.

Variações de sabor

A base de ricota permite a adição de ingredientes que alteram a percepção sensorial do prato. Para aromatizar, pode-se utilizar açúcar baunilhado, uma pitada de canela ou raspas de limão. Para adicionar textura, a receita sugere a inclusão de passas hidratadas, damascos picados, fatias de banana fresca ou pedaços de chocolate.