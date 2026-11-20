Purê com pedaços intactos: airfryer sela a crosta e mantém a maciez interna do bolo

A estrutura de um bolo de banana com miga úmida depende da interação entre a textura do purê e a dinâmica de calor do equipamento. Neste caso, a utilização da airfryer é o ponto decisivo: a circulação de ar quente em todas as direções sela a crosta rapidamente, preservando a delicadeza do interior e garantindo um resultado previsível com menor consumo energético do que em um forno convencional.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банановый кекс

A construção da massa e a textura

A base da receita reside na consistência do purê. O uso de duas bananas maduras, amassadas com um garfo para manter pequenos pedaços, é fundamental; a ausência de um purê completamente liso é o que confere expressividade à textura final. A essa base, somam-se 100 g de açúcar, 0,33 colher de chá de sal e 1 colher de chá de açúcar baunilha.

A estabilidade da emulsão é construída em etapas. Primeiro, batem-se três ovos com um batedor. Com o equipamento em baixa rotação, incorporam-se gradualmente o purê de banana e 5 colheres de sopa de óleo vegetal refinado. A estrutura final é definida pela integração dos secos: 200 g de farinha de trigo misturados com 1 colher de chá de fermento químico, introduzidos à mistura líquida com uma espátula. Por fim, adicionam-se 75 g de frutas cristalizadas.

Parâmetros de cocção e resfriamento

Após transferir a massa para a forma, a superfície é decorada com a terceira banana, cortada longitudinalmente e pressionada levemente sobre o тесто. O cozimento ocorre em airfryer pré-aquecida a 180 °C por 40 minutos.

O ponto crítico pós-forno é o tempo de descanso. Devido à miga porosa e delicada, que ainda não adquiriu densidade total, o bolo deve permanecer na forma por cerca de 15 minutos após a interrupção do calor. Somente após esse intervalo a peça pode ser extraída e resfriada completamente sobre uma grade para evitar a deformação da estrutura.