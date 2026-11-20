Lokum de abóbora com amido de milho e suco de citrinos

O lokum de abóbora é uma releitura caseira do tradicional doce turco, onde a textura macia e a cor vibrante são alcançadas através da redução de um purê de abóbora com amido e suco de citrinos. O equilíbrio entre a doçura do vegetal e a acidez do limão e da laranja transforma a consistência em algo sedoso, finalizado com a crocância das pistaches tostadas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыквенное желе с кокосовой стружкой

Ingredientes

500g de abóbora (limpa e sem sementes)

1 limão

1 laranja

100ml de água

200g de açúcar (incluindo 20g de açúcar baunilha)

100g de amido de milho

50g de pistaches crus e descascados

1 colher de sopa de manteiga

½ colher de chá de óleo vegetal (para a forma e a faca)

Açúcar de confeiteiro para polvilhar (a gosto)

Modo de preparo

O processo começa com a preparação dos elementos aromáticos. Toste as pistaches em uma frigideira seca até liberarem aroma, deixe esfriar e pique grosseiramente. Rale a casca (apenas a parte colorida) do limão e da laranja e extraia o suco de ambos. O volume total do suco deve ser de 150ml; caso seja insuficiente, complete com água.

Corte a abóbora em cubos pequenos para acelerar o cozimento. Leve ao fogo baixo com as raspas dos citrinos e 100ml de água, cozinhando até que fiquem completamente macias. Transforme a abóbora quente em um purê homogêneo utilizando um mixer ou liquidor de imersão.

Misture o açúcar e o açúcar baunilha ao purê de abóbora. À parte, dissolva completamente o amido de milho no suco de citrinos preparado anteriormente.

Em uma frigideira, derreta a manteiga e adicione o purê de abóbora. Com o fogo baixo, despeje a mistura de amido e suco em um fio constante, mexendo sem parar. O ponto ideal é atingido quando a massa engrossa consideravelmente, começa a formar bolhas e a cor muda de fosca para um laranja brilhante e translúcido. Desligue o fogo e incorpore as pistaches picadas.

Modelagem e finalização

Unte uma forma de vidro ou cerâmica (aproximadamente 1 litro) com óleo vegetal. Despeje a massa quente, nivele e dê leves batidas da forma na bancada para eliminar bolhas de ar. Cubra com filme plástico em contato direto com a superfície do doce para evitar a condensação. Deixe esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, mantenha na geladeira por 24 horas para a estabilização da textura.

Para cortar, polvilhe uma tábua com açúcar de confeiteiro e uma colher de chá de amido. Desenforme o bloco de lokum e, utilizando uma faca untada com óleo vegetal para evitar que grude, corte em cubos regulares. Passe cada pedaço no açúcar de confeiteiro (opcionalmente, misture pistaches trituradas ao açúcar). Conservar em recipiente fechado sob refrigeração.