Batata gratinada com cogumelos: técnica de forno coberto para cozinhar as fatias finas sem queimar o queijo

Um prato que transforma o cotidiano: batatas finamente fatiadas, imersas em uma mistura de creme de leite e cogumelos salteados, recebem um banho de queijo antes de irem ao forno. A técnica de gratinar, cobrindo a forma com papel-alumínio na primeira fase e removendo na segunda, garante que a base amacie completamente enquanto o topo desenvolve a crosta dourada característica. É a combinação da maciez da batata com a intensidade do funghi que define este preparo, ideal para refeições principais que exigem substância sem complicação excessiva.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка с картофелем и грибами

A escolha dos ingredientes é direta. O cardápio pede 800 g de batata, 300 g de champignons frescos, uma cebola grande, 200 ml de creme de leite (com teor de gordura entre 10% e 15%), 100 g de queijo duro ralado, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 0,5 colher de chá de tomilho seco, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. A proporção entre o carboidrato e o legume/fungo cria uma estrutura que suporta bem o calor do forno sem ressecar.

O preparo começa pela precisão do corte

A batata deve ser descascada e cortada em discos bem finos, com espessura entre 2 e 3 mm. Essa uniformidade é o que permite a cocção simultânea das camadas. A cebola é picada em meia-lua. Os champignons não devem ser lavados em água corrente, mas sim limpos com um pano úmido para não absorverem líquido, e depois fatiados. O queijo duro entra na receita já ralado em pedaços grandes.

Em uma frigideira, aqueça o óleo vegetal. Adicione a cebola e refogue por 2 a 3 minutos, até que fique translúcida. Junte os champignons e cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente. O objetivo aqui não é apenas dourar, mas evaporar a umidade natural dos fungos. Esse processo leva de 5 a 7 minutos adicionais, até que os cogumelos ganhem uma leve cor dourada e não soltem mais água. Só então, no final, incorpore o tomilho, sal e pimenta, misturando bem antes de retirar do fogo. Essa mistura pré-cozida serve como o coração aromático do prato.

Montagem e gratinação

Unte levemente uma assadeira com um fio de óleo. A montagem é uma alternância de camadas: inicie com parte das fatias de batata, tempere com sal e pimenta, cubra com a metade da mistura de cogumelos e cebola. Repita o processo, intercalando batata e recheio, garantindo que a camada superior seja de batata. Essa ordem protege o recheio e ajuda a formar a crosta final.

Em um recipiente à parte, misture o creme de leite com uma pitada de sal e pimenta. Espalhe essa mistura uniformemente sobre a superfície da assadeira; é o líquido que mantém a interioridade do prato úmida durante o longo tempo de forno. Cubra generosamente com o queijo ralado. Cobre a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Essa etapa fechada é crucial para cozinhar as batatas por dentro sem queimá-las por fora.

Após os 40 minutos, remova o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 a 15 minutos. O queijo deve derreter e formar uma crosta dourada e apetitosa. A prova definitiva de prontidão não é o tempo, mas a textura: uma forqueta deve atravessar as batatas com facilidade. Ao retirar do forno, espere de 5 a 7 minutos à temperatura ambiente. Essa pausa permite que as camadas assentem, facilitando o corte em porções limpas. Sirva quente, acompanhado, se desejar, de uma colher de creme de leite azedo fresco ou um salada de vegetais da estação, e finalize com salsinha ou coentro picados por cima.