Tiramisù sem cozedura: textura macia com requeijão e mel

Uma versão do tiramisù dispensa a cozedura tradicional e aposta em uma montagem que preserva a leveza do clássico. O resultado é uma sobremesa com textura macia e dulçor controlado, construída sobre uma base de biscoitos que absorve o café apenas no instante necessário.

Photo: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Классический тирамису

Para essa preparação, os insumos são poucos e de fácil acesso. O ponto de distinção está no uso de mel como edulcorante, substituindo o açúcar refinado comum em muitas receitas de creme.

250 g de requeijão com 5% de gordura

150 g de iogurte natural

100 g de biscoitos lady finger (savoiardi)

120 ml de café forte, já frio

25 g de mel

10 g de cacau em pó

Montagem e Textura

A base do creme depende da interação entre o requeijão, o iogurte e o mel. Misture esses três ingredientes em um recipiente amplo e utilize um batedor de imersão até que a mistura atinja uma consistência totalmente uniforme. Caso o requeijão apresente grumos, essa etapa é crítica: o processamento deve ser cuidadoso para eliminar qualquer partícula sólida, garantindo a suavidade característica do prato.

Os biscoitos lady finger exigem um gesto preciso. Mergulhe cada um rapidamente no café frio. O contato deve ser imediato, durando apenas um segundo, para que o biscoito ganhe estrutura sem desmanchar ou saturar excesso de líquido. Esse equilíbrio evita que a sobremesa perca a crocância residual e mantenha a identidade visual e gustativa do tiramisù.

Disponha os biscoitos umedecidos no fundo da forma, formando uma camada compacta. Cubra essa base com metade do creme preparado, distribuindo uniformemente. Repita a sequência: adicione outra camada de biscoitos embebidos no café e finalize com o restante do creme. A superfície deve ser alisada com uma espátula para criar um plano regular.

Para o acabamento, peneire o cacau em pó generosamente sobre a superfície. Leve a sobremesa à geladeira por um período mínimo de duas a três horas. Esse tempo de repouso permite que o café penetre gradualmente nos biscoitos enquanto o creme de requeijão adquire firmeza. Se o requeijão for grumoso, a trituração com batedor não é apenas recomendada, mas obrigatória; sem esse processo, as partículas sólidas comprometerão a suavidade essencial da sobremesa.