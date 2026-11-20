Na tradição cubana, a palavra "chá" refere-se a infusões quentes de ervas, especiarias e frutas tropicais, funcionando mais como um ponche frutado do que como a bebida clássica de camellia sinensis. Esta versão equilibra a doçura do abacaxi e da laranja com a nota cítrica do capim-limão, finalizada com o calor do rum claro.
O resultado depende de dois critérios: o uso de abacaxi fresco, que mantém a textura após a cocção, e a escolha do rum claro, que preserva o perfil aromático das ervas sem sobrepor os sabores.
Comece preparando o capim-limão: bata os talos com um martelo de cozinha para romper as fibras e liberar o aroma, cortando-os em pedaços de 3 a 4 cm. O abacaxi fresco deve ser cortado em cubos regulares, com cerca de 1 a 1,5 cm.
Em uma panela ou caçarola, combine os sucos de laranja e abacaxi, os cubos de fruta, o capim-limão, a canela e o an liso. Leve ao fogo médio até ferver; em seguida, reduza o fogo para o mínimo e cozinhe, com a panela tampada, por exatos 5 minutos.
Retire do fogo e adicione o rum branco. Misture e mantenha a panela tampada por mais 3 minutos, tempo necessário para a harmonização dos sabores.
Antes de servir, remova as especiarias e os talos de capim-limão. Distribua os cubos de abacaxi nos copos, regue com o ponche quente e finalize com as fatias de frutas frescas.
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