Rolo de carne cozido em água com pano: método mantém estrutura e suculência

O diferencial deste rolo de carne está no método de cozimento: em vez do forno, ele é preparado em uma panela com água. O uso de um pano para envolver a massa atua como um molde que mantém a estrutura firme, evita que a carne se desmanche e permite que a suculência permaneça no interior, resultando em fatias densas que podem ser servidas tanto quentes quanto frias.

Photo: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясной рулет в беконе

A base e a composição

A receita utiliza uma base de 500g de filé de carne bovina e 500g de presunto cozido, ambos processados juntos. A essa mistura adicionam-se 4 colheres de sopa de creme de leite (smetana), 2 cebolas picadas, 4 dentes de alho amassados, sal e pimenta a gosto.

O recheio e a textura são enriquecidos com vegetais e cogumelos: 2 cenouras e 2 talos de aipo cortados em cubos são refogados em 2 colheres de sopa de óleo vegetal por 4 minutos e deixados para esfriar. Separadamente, 100g de cogumelos Paris cortados em pedaços grandes são cozidos em 1 copo de leite em fogo alto até ferver; em seguida, o fogo é reduzido e a mistura é mexida até que o líquido evapore quase completamente. Somente após esfriarem, os vegetais e os cogumelos são incorporados à massa de carne.

Modelagem e cozimento

Para a montagem, utiliza-se um pano ou guardanapo grande, previamente molhado e espremido. A carne é espalhada sobre o tecido e enrolada firmemente, amarrando as extremidades com barbante ou nós para garantir que o formato seja preservado durante o aquecimento.

O rolo é cozido em água fervente com o suco de um limão espremido — ingrediente que atua na estabilização das proteínas da carne, evitando a separação da massa. O cozimento ocorre em fogo baixo, sob tampa semiaberta, por 2 horas. Para um aroma mais acentuado, é possível adicionar folhas de louro e grãos de pimenta-do-reino e pimenta-da-jamaica à água.

Finalização

Retirado da panela, o rolo deve esfriar ainda envolto no pano. Após esse descanso, o tecido é removido e a carne é cortada em fatias de 1,5 a 2 cm. O processo total de preparo leva cerca de 2 horas e 30 minutos.