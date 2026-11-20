O sal grosso como reservatório térmico nas ostras assadas

Ostras assadas transformam a experiência dos moluscos: ao contrário do consumo cru, o breve contato com o calor muda a textura, tornando-a mais densa e aveludada. A combinação com uma crosta de queijo e um molho espesso eleva o prato de entrada leve para uma refeição quente e saciante, mantendo a essência marinha sem exigir a tolerância ao sabor bruto do cru.

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O elemento técnico central é a camada de sal grosso. Um quilo de sal distribuído uniformemente na assadeira não serve apenas como base física para fixar as conchas convexas, evitando que tombem, mas atua como um reservatório térmico. Esse leito de sal distribui o calor de forma homogênea pela base do molusco e retém o calor na hora da servir, garantindo que o interior permaneça quente enquanto a superfície já está gratinada.

Preparo do molho e montagem

Para quatro porções, a receita utiliza oito ostras frescas, 200 g de alho-poró, 100 g de cebola, 200 ml de creme de leite (20%), 30 g de parmesão, duas colheres de sopa de manteiga clarificada, limão, uma pitada de cúrcuma e o quilo de sal.

A limpeza das conchas é feita com uma escova dura sob água fria. Um ponto crítico do processo é abrir as ostras sobre uma tigela funda: o líquido natural que escorre deve ser coado e reservado. Esse caldo retém os compostos aromáticos característicos do mar e será reaproveitado para intensificar o sabor final.

A base do sabor é desenvolvida em uma panela de fundo grosso. As partes brancas do alho-poró e a cebola, cortadas em meia-lua fina, são refogadas na manteiga clarificada por 7 a 8 minutos, até ficarem macias. Em seguida, adiciona-se o creme de leite e a cúrcuma. O conjunto é cozido em fogo baixo por 8 a 10 minutos, reduzindo o volume pela metade até atingir a consistência de um molho espesso.

Assamento e serviço

O forno é pré-aquecido a 180 °C. As conchas vazias são posicionadas sobre a camada de sal na assadeira. Cada unidade recebe a mistura de cebola e creme de leite, seguida pela ostra fresca, que é regada com o líquido natural reservado anteriormente. O parmesão ralado finamente cobre a superfície.

O prato permanece no forno por 5 a 7 minutos, tempo suficiente para formar uma crosta dourada. Na mesa, é acompanhado por fatias de limão, cujo suco deve ser espremido sobre o molusco quente imediatamente antes de ser consumido, finalizando o perfil de sabor com acidez e frescor.