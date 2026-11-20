Filé de peixe branco com cobertura de cenoura coreana e queijo

O filé de peixe branco, geralmente associado a preparações discretas, ganha nova dimensão quando coberto por uma camada de cenoura coreana. A combinação resulta em um jantar leve, onde a neutralidade da carne é equilibrada por um toque picante e aromático. O elemento central dessa receita é o uso de cenoura coreana pronta como cobertura: além de conferir caráter ao prato, ela ajuda a reter a suculência do peixe durante o forno. Para garantir que os pedaços mantenham sua forma e não desfaçam no processo, a técnica recomendada é cortar o filé ainda levemente congelado.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Запечённая рыба под сырной корочкой

Para a preparação, são necessários 600 g de filé de polaca (também podem ser utilizados linguado, bacalhau ou halibute). A carne deve ser seca com papel-toalha, dividida em seis porções de aproximadamente 100 g e disposta em uma assadeira. Cada pedaço é temperado com sal, pimenta-preta e pó de alho. É prudente moderar a quantidade de sal, considerando que o queijo e a cenoura em conserva já contêm sal em sua composição.

Montagem e assamento

Em seguida, cada filé é unido com 50 g de iogurte grego ou nata com 10% de gordura. Vem então o toque principal: 130 g de cenoura coreana pronta, picada finamente até formar uma farofa grosseira, distribuída uniformemente sobre o peixe. A composição é finalizada com uma camada de 70 g de queijo duro ralado, como a mozzarella.

O prato vai ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos, até que o queijo esteja dourado. O resultado é um peixe macio, e o líquido acumulado na assadeira é suficiente para molhar um acompanhamento de arroz ou purê de batata.