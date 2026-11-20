Textura impecável do mannik: o detalhe que decide se a massa fica leve ou compacta

O mannik de queijo cottage no kefir é uma sobremesa doméstica que define a estrutura pelo equilíbrio entre hidratação e ausência de glúten forte. A base do resultado não reside apenas no sabor, mas na forma como os ingredientes respondem ao calor: a polenta absorve a umidade do kefir, criando uma rede que segura a massa sem a rigidez da farinha de trigo, enquanto o ponto de fermentação e a temperatura de 180 °C garantem uma migalha que, ao esfriar, mantém a integridade e corta-se com precisão.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пирог на кефире

Para oito porções, a receita exige 300 g de queijo cottage com 5% de gordura, 200 g de polenta, 250 ml de kefir com 2,5% de gordura, 3 ovos, 120 g de açúcar, 50 g de manteiga derretida, 10 g de fermento em pó e 1 g de sal. A operação decisiva ocorre antes da mistura final: a polenta deve repousar no kefir por 30 minutos em temperatura ambiente. Este tempo é crítico para que os grãos inchem totalmente, garantindo uma estrutura homogênea; sem essa etapa, a textura final torna-se irregular e pesada.

Enquanto a polenta hidrata, o queijo cottage deve ser esmagado até remover grumos grandes, ou passado por peneira fina para maior delicadeza. Se o cottage for excessivamente úmido, a drenagem da soro no escorredor é obrigatória para evitar uma massa densa que não suba adequadamente. Os ovos são batidos com açúcar e sal por 3 a 4 minutos até clarear e volumetrizar. A mistura final incorpora o cottage, a polenta hidratada, a manteiga e o fermento, combinados delicadamente para não desestruturar o ar incorporado.

A massa assa em forma de 20 cm forrada com papel por 45 minutos. O sinal definitivo de prontidão é o palito de madeira sair seco do centro do bolo, indicando que a reação térmica penetrou por completo. Após o assado, o descanso de 15 minutos é essencial para que a estrutura se assente antes da remoção da forma. Diferente de bolos à base de farinha, esta receita produz uma migalha quebradiça e macia, pois a polenta não forma a rede densa de glúten; no entanto, como é derivada do trigo, o produto contém glúten. A precisão na hidratação inicial e o controle da umidade do cottage são os fatores que determinam se o mannik será leve ou compacto.