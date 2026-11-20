Alternativa ao doce que surpreende: fermento rápido entrega textura de focaccia em casa

Esqueça a ideia de que um kuchen ou bolo de massa simples é sinônimo de sobremesa. Esta receita apresenta uma alternativa salgada que, em estrutura e aroma, se aproxima da focaccia italiana: uma casca dourada e crocante que envolve um miolo úmido e macio. A base é simples, dispensando longos processos de sovagem, e a combinação de ingredientes traz uma profundidade de sabor inesperada para quem busca variar o cardápio diário.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хлеб с ветчиной, сыром и халапеньо

Ingredientes

Para preparar esta massa salgada, reunimos os seguintes itens:

190 g de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

0,5 colher de chá de ervas de Provence

4 ovos

120 g de iogurte natural

110 g de queijo cheddar

50 g de salsicha cozida

50 g de salsicha defumada

80 g de azeitonas verdes

60 ml de azeite de oliva

0,5 colher de chá de sal

0,5 colher de chá de pimenta-do-reino preta

Modo de preparo

O processo é rápido e direto, focado na correta integração dos elementos. Antes de começar, preaqueça o forno a 175 °C e forre uma forma retangular para bolo com papel-manteiga.

Comece tratando os ingredientes sólidos. Rale o cheddar em uma faca de pequenos, corte os dois tipos de salsicha em cubos minúsculos e fatie as azeitonas verdes em rodelas finas.

Em uma tigela profunda, peneire a farinha junto com o fermento. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e as ervas de Provence, misturando bem com um batedor de arame para garantir a distribuição uniforme dos secos.

Em outro recipiente, bata os ovos com o iogurte natural e o azeite até formar uma mistura homogênea.

Aqui está o gesto decisivo para a textura final: despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos. Mexa com uma espátula apenas o tempo suficiente para que tudo se una. Pare imediatamente. Não continue mexendo, pois isso garante que a massa mantenha a leveza e a estrutura correta.

Incorpore o cheddar ralado, as salsichas picadas e as azeitonas, distribuindo-os cuidadosamente pela massa.

Transfira a massa para a forma preparada e alise a superfície com a espátula. Asse por aproximadamente 45 minutos. Verifique o ponto com um palito de madeira; ele deve sair seco do centro do bolo.

Retire do forno e deixe descansar na forma por cerca de 10 minutos. Em seguida, passe para uma grade e aguarde esfriar completamente. O ideal é cortar em fatias grossas, o que permite apreciar o contraste entre a crosta crocante e o interior úmido, carregado com o aroma das ervas e da defumação.