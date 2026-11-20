Cortes em X de 5 mm na salsicha retêm molho e queijo no hot dog

Um ajuste simples no corte da salsicha transforma o hot dog convencional em um petisco com textura e sabor intensificados. A técnica consiste em fazer cortes transversais profundos, que, ao serem fritos, abrem a carne e criam uma superfície irregular. Esse relevo é fundamental não apenas pela estética, mas porque atua como uma base que retém melhor o molho de vegetais e o queijo derretido.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Домашний хот-дог

Ingredientes

4 pães de hot dog

4 salsichas

100g de queijo duro

2 pepinos conservados (picles)

½ cebola roxa

2 colheres (sopa) de ketchup

2 colheres (sopa) de maionese

1 colher (chá) de óleo vegetal

Modo de Preparo

O passo decisivo começa com a preparação das salsichas: faça cortes frequentes e superficiais em formato de X (cruzados) ao longo de todo o comprimento e em todos os lados. É essencial não cortar até o centro para que a salsicha mantenha a integridade.

Aqueça uma frigideira com o óleo vegetal e frite as salsichas, virando-as constantemente até dourarem. O calor fará com que os cortes se abram, criando bordas irregulares que favorecem a aderência dos ingredientes.

Para o molho, pique finamente os pepinos e a cebola roxa. Misture-os com o ketchup e a maionese até obter uma massa espessa e homogênea.

Corte os pães longitudinalmente, acomode as salsichas fritas e distribua o molho de pepinos por cima, finalizando com o queijo duro ralado.

Leve os hot dogs ao forno pré-aquecido a 180°C por 5 minutos. Esse tempo é suficiente para aquecer o pão, deixá-lo levemente crocante e derreter completamente o queijo.

Para otimizar a textura, recomendo fazer os cortes nas salsichas com intervalos de aproximadamente 5 mm; isso garante que o molho penetre profundamente na carne sem que a salsicha se desmanche na frigideira. Sirva imediatamente enquanto estiver quente.