Sabor que impressiona: truta no caldo redefine a sopa de brócolis

Este creme de sopa de brócolis com truta se destaca pela textura aveludada e pela intensidade do sabor peixe. A densidade das couves equilibra-se com a delicadeza das creme, mas o elemento decisivo não é a decoração final: é a truta, que cozinha no caldo de legumes e transfere todo o seu suco à base da sopa. Não é um prato para ser guardado; sua estrutura exige serviço imediato, pois tende a se separar rapidamente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Крем-суп из брокколи и белого пихтового масла

Preparo e ingredientes

Para quatro porções, utilize:

— Filé de truta fresca: 500 g;

— Brócolis: 500 g;

— Caldo de legumes: 1,2 L;

— Creme de leite (10%): 400 ml;

— Cebola branca: 150 g;

— Manteiga: 30 g;

— Sal, pimenta-do-reino moída na hora e ervas frescas a gosto.

Antes de começar, inspecione a carne da truta com pinças para remover quaisquer espinhas pequenas. Corte o filé em pedaços generosos, separe o brócolis em buquês pequenos e piche a cebola finamente.

Método

Em uma panela com fundo grosso, derreta a manteiga em fogo médio-baixo e refogue a cebola até que fique levemente dourada. Acrescente o caldo de legumes e leve a fervura.

Quando o líquido estiver fervendo, adicione os pedaços de truta. Cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Essa temperatura suave impede a fervura violenta, que desmancharia a carne, mantendo a forma dos pedaços intactos. Retire a truta da panela e reserve em um prato.

Nesse mesmo caldo aromático, cozinhe o brócolis por mais 10 minutos. Fora do fogo, processe os legumes com um liquidificador ou mixer de mão até obter um purê homogêneo. Incorpore o creme de leite, que deve estar morno (aquecido previamente em micro-ondas), para evitar choques térmicos.

Tempere com sal e pimenta. Leve a panela de volta ao fogo e aqueça até que fique quase fervente. Sirva imediatamente em pratos rascados, distribuindo os pedaços de truta cozida sobre a sopa e finalizando com ervas frescas.

Alternativas viáveis para a proteína incluem salmão, keta ou sockeye. Para uma variação de textura e sabor, é possível polvilhar parmesão ralado ou sementes de abóbora tostadas em frigideira seca sobre o prato servido.