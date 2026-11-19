Jantar de 25 minutos: salsichas com batata-doce na frigideira

Em vez do tradicional batata e carne assada por horas, este preparo resolve o jantar de semana em uma única frigideira profunda, totalizando 25 minutos de trabalho ativo. A substituição do batata comum pela batata-doce (doce ou batata de massa firme) muda a textura final: a raiz fica macia e levemente caramelizada, equilibrando o sabor das salsichas (sárdeleis) e dos pimentões. A refeição é servida diretamente na panela, mantendo o calor e a simplicidade do prato.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Чипсы из сладкого картофеля с розмарином

Ingredientes

Sárdeleis: 400 g

Batata-doce: 800 g

Cebola vermelha: 1 unidade

Pimentão vermelho: 1 unidade

Pimentão verde: 1 unidade

Alho: 1 dente

Orégano seco: 2 colheres de chá

Ácido balmâmico: 2 colheres de chá

Óleo vegetal refinado: 2 colheres de sopa

Sal: a gosto

Pimenta-preta moída: a gosto

Preparo

Corte as sárdeleis em rodelas. Descasque a batata-doce e corte em cubos de aproximadamente 1 cm de lado. Pique a cebola vermelha e ambos os pimentões em cubos pequenos. Amasse o alho com um espremedor ou pique finamente.

Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira profunda. Disponha as rodelas de sárdeleis e frite de ambos os lados até formar uma casca dourada. Retire a carne e reserve em um prato.

Na mesma frigideira, adicione os cubos de batata-doce. Frite por 5 minutos, mexendo constantemente. Em seguida, tampe a panela e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo médio.

Abra a tampa e junte a cebola e os pimentões picados. Cozinhe a mistura por mais 6 a 8 minutos. No final, acrescente o alho processado, o orégano seco e o ácido balmâmico. Tempere com sal e pimenta-preta a gosto e cozinhe por mais 30 segundos para que os aromas se integrem.

A batata-doce possui açúcares naturais que a fazem dourar mais rapidamente que a batata comum. Mantenha o fogo controlado; se as bordas dos cubos escurecerem antes que o centro amoleça, adicione duas colheres de sopa de água e tampe a panela por alguns instantes.

As sárdeleis requerem apenas 2 a 3 minutos de fritura, enquanto a raiz leva mais tempo. Por isso, não cozinhe os ingredientes juntos desde o início. Junte a carne apenas na etapa final do preparo, conforme descrito acima.