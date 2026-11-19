Folhados de salmão: controle térmico e vedação garantem crocância

A estrutura de folhados de salmão com queijo depende inteiramente do controle térmico da massa e da vedação dos envelopes para garantir que as camadas se expandam e resultem em uma textura crocante.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закуска из соленого лосося

A precisão térmica e a estrutura da massa

Para seis porções, a base consiste em 500 g de massa folhada — sendo a versão sem fermento a escolha para máxima crocância ou a com fermento para uma textura mais substancial. A etapa decisiva para a arquitetura do prato é o degelo lento: a massa deve ser transferida do congelador para a geladeira na noite anterior. Essa transição gradual de temperatura é o que preserva as lâminas de gordura e farinha, assegurando a expansão vertical no forno. Antes de iniciar a abertura, a massa deve descansar por 30 minutos em temperatura ambiente.

Montagem e proporções do recheio

A consistência do recheio é composta por 300 g de filé de salmão, 250 g de queijo semiduro, um ovo, endro picado e pimenta-do-reino. Para obter cubos precisos e uniformes, o salmão deve ser mantido no congelador por 15 a 20 minutos antes do corte. Após misturar o peixe com o queijo ralado e os temperos, a montagem segue rigorosamente a geometria da massa: quadrados de 30 cm divididos em unidades de 10 cm (totalizando 18 peças).

A vedação é fundamental para a estabilidade da estrutura. As bordas são seladas com uma mistura de um ovo batido e 1 colher de sopa de leite, garantindo que a colher de sopa de recheio colocada no centro fique confinada após a junção dos cantos opostos.

Finalização térmica e acompanhamento

O cozimento ocorre a 200 °C sobre papel manteiga por 15 a 18 minutos. O sinal visual de ponto é a coloração dourada da crosta. O conjunto é finalizado com um molho cremoso, elaborado a partir de 100 ml de creme de leite (33%) batido em picos suaves, incorporando 50 g de raiz-forte ralada, 1 colher de sopa de suco de limão, sal e uma colher de chá de açúcar.