Salada de azeitonas, feta e tomates secos com tempero de limão e ervas

Esta salada mediterrânea, que combina a salinidade das azeitonas com a suavidade do queijo feta e a intensidade dos tomates secos, é uma solução prática para ocasiões em que a rapidez do preparo é essencial. O resultado é um prato autossuficiente, onde a textura e o sabor se equilibram sem a necessidade de adicionais oleosos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Закуска с оливками, фетой и вялеными помидорами

Preparo

A base da receita consiste em 100 g de azeitonas pretas (maslines) e 100 g de azeitonas verdes, ambas sem caroço. A etapa fundamental de transformação ocorre ao se juntar esses frutos a 150 g de queijo feta cortado em cubos pequenos e 70 g de tomates secos em tiras finas. A coesão desses elementos é dada por uma emulsão simples: o suco de meio limão-siciliano (ou lima), o alho picado ou espremido (1 dente), meio colher de chá de ervas italianas secas e pimenta-do-reino moída na hora.

A operação decisiva é a mistura. Ao incorporar todos os ingredientes em uma tigela, é necessário manuseá-los com delicadeza para que os cubos de feta mantenham sua estrutura e não desmoronem. O sal deve ser adicionado com cautela, dado o teor já elevado de sódio presente nas azeitonas e no queijo. Para a finalização, recomenda-se servir o conjunto em uma travessa decorada com folhas de manjericão fresco.

Harmonização e Nutrição

A textura da salada é complementada por uma base crocante. Fatias de baguete secas em forno ou frigideira até atingirem a consistência de torradas oferecem o contraste adequado. Do ponto de vista nutricional, a junção de azeitonas e feta traz ácidos graxos monoinsaturados, como o oleico, característicos da dieta mediterrânea, além de proteínas e cálcio do queijo. Vale notar que a diferença entre azeitonas pretas e verdes reside apenas no estágio de maturação da fruta na árvore e nos métodos de processamento, não em espécies distintas.