Pato assado crocante: salmoura de 24h e regra de 1 hora por kg

O segredo para um pato assado que equilibra a suculência da carne com uma pele brilhante e crocante reside em dois pilares: a salmoura prolongada e o tempo de forno rigoroso. A regra fundamental aqui é a proporção de uma hora de cozimento para cada quilograma de ave, garantindo que o ponto interno esteja correto sem ressecar a carne.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная гусь с фруктами

Ingredientes

Pato (aproximadamente 2,5 kg)

Para a salmoura: 3 litros de água, 9 colheres de sopa de sal grosso, 90 ml de molho de soja, 3 dentes de alho, 3 cravos-da-índia e fatias de laranja

Para o recheio: 2 maçãs, 1 laranja e 100 g de ameixas secas

Para a glaçagem: 1 colher de sopa de mel, 1 colher de chá de mostarda e 3 colheres de sopa da gordura liberada durante o assado

O processo de preparo

A preparação começa 24 horas antes. Após limpar a ave e remover a glândula da base da cauda para evitar odores fortes, o pato deve ser totalmente imerso na mistura de água, sal, molho de soja, alho e cravo. O repouso na geladeira por um dia inteiro é o que garante a temperatura e a hidratação profunda das fibras.

Antes de levar ao forno, o detalhe crucial é secar a ave rigorosamente com papel toalha, tanto por dentro quanto por fora. Se a pele estiver úmida, ela irá cozinhar no vapor em vez de dourar. O ventre é preenchido com as maçãs, a laranja e as ameixas — sem apertar demais o recheio para permitir a circulação do calor — e fechado com palitos.

O assado e a finalização

O pato é colocado em uma forma, coberto com papel alumínio e levado ao forno preaquecido entre 160°C e 170°C. O tempo total depende do peso: 2 horas para 2 kg, 2,5 horas para 2,5 kg ou 3 horas para 3 kg.

Faltando 20 minutos para encerrar o tempo de cozimento, remove-se o alumínio. A gordura quente acumulada no fundo da forma é misturada ao mel e à mostarda para criar a glaçagem. Pincelando a pele com essa mistura, aumenta-se a temperatura do forno para 200°C, finalizando a ave até que a crosta adquira um tom dourado e brilhante.