Salada de frango com feijão e iogurte grego: alternativa leve à maionese

Uma salada de frango com feijão que resolve a fome do fim do dia sem a pesadez das maioneses tradicionais. O segredo aqui está na substituição do molho por iogurte grego espesso, que mantém a cremosidade, enquanto a combinação de proteína animal e fibras vegetais garante a saciedade prolongada. O preparo leva cerca de 15 minutos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с курицей и фасолью

Ingredientes

Para esta receita, você precisará de:

500g de filé de frango

150g de cenoura coreana (maridada)

2/3 de uma lata de milho cozido (sem açúcar)

½ lata de feijão vermelho cozido

210g de iogurte grego natural e espesso

1 maço de endro (dill)

1 colher de chá de óleo vegetal

Sal, alho em pó e tempero para frango a gosto

Modo de preparo

Corte o filé de frango em cubos pequenos e uniformes. Em uma frigideira com o óleo vegetal, refogue o frango em fogo médio por 8 a 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Quando a carne estiver cozida, tempere com sal, alho em pó e os condimentos para frango; misture e retire do fogo.

Enquanto o frango esfria levemente, escorra bem o milho e o feijão em uma peneira para remover todo o líquido da conserva. Pique a cenoura coreana grosseiramente para que as tiras fiquem menores e mais fáceis de comer, e pique finamente o endro.

Em uma tigela funda, combine o frango ainda morno, o feijão, o milho, a cenoura e o endro. Finalize adicionando o iogurte grego e misture bem até que todos os ingredientes estejam envoltos no molho.

Informações Nutricionais

Por ser rica em proteínas e fibras, a salada apresenta os seguintes valores aproximados por 100g:

Calorias: 138 kcal

Proteínas: 15 g

Gorduras: 5,1 g

Carboidratos: 8,4 g