Uma salada de frango com feijão que resolve a fome do fim do dia sem a pesadez das maioneses tradicionais. O segredo aqui está na substituição do molho por iogurte grego espesso, que mantém a cremosidade, enquanto a combinação de proteína animal e fibras vegetais garante a saciedade prolongada. O preparo leva cerca de 15 minutos.
Para esta receita, você precisará de:
Corte o filé de frango em cubos pequenos e uniformes. Em uma frigideira com o óleo vegetal, refogue o frango em fogo médio por 8 a 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Quando a carne estiver cozida, tempere com sal, alho em pó e os condimentos para frango; misture e retire do fogo.
Enquanto o frango esfria levemente, escorra bem o milho e o feijão em uma peneira para remover todo o líquido da conserva. Pique a cenoura coreana grosseiramente para que as tiras fiquem menores e mais fáceis de comer, e pique finamente o endro.
Em uma tigela funda, combine o frango ainda morno, o feijão, o milho, a cenoura e o endro. Finalize adicionando o iogurte grego e misture bem até que todos os ingredientes estejam envoltos no molho.
Por ser rica em proteínas e fibras, a salada apresenta os seguintes valores aproximados por 100g:
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A textura natural, densidade e direção do crescimento definem se o corte curto funciona; o artigo detalha como franjas e camadas interagem com fios lisos, ondulados ou cacheados para moldar o volume.