Receita de strogonoff de fígado bovino orienta preparo rápido e molho cremoso

A tradicional "stroganoff de fígado” de boi apresenta um contraste interessante entre a simplicidade do ingrediente e a complexidade da preparação. O resultado é uma textura macia sustentada por uma técnica específica: a panko inicial em farinha e o salteamento rápido. Este processo sela os sucos internos, evitando que a carne fique seca, enquanto o molho de creme de leite com mostarda e pasta de tomate confere profundidade ao sabor. O método é acessível para a cozinha doméstica e requer atenção principalmente ao controle do tempo e da temperatura.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо в горчичном соусе с пюре

Preparação e técnica

Para começar, prepare 500 g de fígado de boi. Lave bem, seque com papel toalha e remova as membranas externas e os vasos maiores. Corte em tiras finas, com espessura aproximada de 1 a 1,5 cm. Essa uniformidade é essencial para um cozimento homogêneo.

Em seguida, corte duas cebolas em meia-lua fina. Aqueça uma panela com uma colher de sopa de óleo vegetal refinado em fogo médio. Refogue a cebola até adquirir uma leve coloração dourada e reserve em um prato.

Devolva o fígado a uma tigela, adicione uma colher de sopa de farinha de trigo e misture até que cada pedaço esteja coberto por uma camada fina e uniforme de amido. Aqueça a panela com a segunda colher de sopa de óleo até ficar bem quente. Adicione o fígado e salteie rapidamente por cerca de 5 minutos, virando as tiras para dourar todos os lados. É crucial não salgar nesta etapa, pois o sal extraído por osmose durante o calor intenso pode deixar a carne dura. O sal deve ser adicionado apenas ao molho.

Retorne a cebola refogada à panela. Incorpore 150 g de creme de leite (15% de gordura), uma colher de sopa de pasta de tomate, uma colher de chá de mostarda em grãos e um dente de alho picado. Misture delicadamente. Agora, ajuste o tempero com sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

Reduza o fogo para o mínimo e aqueça a mistura por mais 2 a 3 minutos, mexendo constantemente. O objetivo é esquentar o molho sem atingir uma fervura vigorosa, que poderia fazer o creme de leite coalhar ou separar.

Servir

O prato deve ser servido imediatamente, ainda quente. Combina bem com acompanhamentos suaves que absorvam o molho, como purê de batata, arroz soltinho ou trigo. Para finalizar, salpique salsinha fresca picada sobre a superfície.