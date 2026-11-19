Pudim de kefir e nozes: A técnica de massa única e cobertura inteira

O pudim de kefir e nozes, conhecido como "Kudryash", é a prova de que a estrutura delicada de um bolo não depende de batedeiras ou equipamentos complexos. A receita opera com uma única tigela e uma colher, onde a combinação de fermentação química e a integridade física da farinha define o resultado. O ponto crítico não está apenas na fermentação, mas na interação entre a massa de kefir e as nozes inteiras, que douram no forno para criar uma crosta contrastante sem se desfazer.

Photo: Pravda.Ru by Иван Терентьев is licensed under publiс domain Тесто в стеклянной тарелке

Para essa operação, os parâmetros são rígidos: 2 ovos, 150 g de açúcar, 1/3 de colher de chá de sal, 200 ml de kefir em temperatura ambiente, 50 ml de óleo vegetal, 200 g de farinha, 10 g de fermento em pó e 50 g de nozes. A precisão aqui é fundamental. O kefir deve estar em temperatura ambiente para garantir a homogeneidade imediata com os ovos e o óleo, evitando que a mistura de gordura e água separe antes da introdução da farinha.

A mecânica da massa

A sequência de movimentos é decisiva para a textura final. Primeiramente, os ovos, o açúcar e o sal são misturados até a dissolução. Em seguida, adicionam-se o kefir e o óleo, atingindo um estado uniforme. A etapa crucial ocorre quando a farinha peneirada e o fermento são incorporados. A massa deve ser trabalhada apenas até o desaparecimento dos grumos e o atingimento de uma superfície lisa. Excesso de manipulação pode desenvolver o glúten de forma indesejada, comprometendo a leveza característica de bolos à base de fermento químico. A forma, com diâmetro de aproximadamente 22 cm, deve estar levemente untada para facilitar o desmoldagem e permitir que a massa suba uniformemente.

O papel da cobertura e o ponto de cozimento

A textura do topo é determinada pela preparação das nozes. Elas devem ser picadas em pedaços grandes. Fragmentos finos correm o risco de escurecerem rapidamente, introduzindo uma amargura indesejada, enquanto os pedaços grossos mantêm a integridade estrutural e proporcionam a crocância esperada, dourando-se diretamente sobre a superfície da massa.

O forno é pré-aquecido a 180 °C. O tempo de assamento varia entre 25 e 30 minutos. O sinal de prontidão não é o cronômetro, mas a prova da palito: ao inserir um palito de madeira no centro, ele deve sair completamente seco. Isso indica que a umidade interna evaporou o suficiente para solidificar a estrutura, mas sem ressecar o miolo. Para uma versão mais úmida, a massa quente pode ser impregnada com geleia imediatamente após a saída do forno, aproveitando a porosidade ainda aberta da estrutura para absorção do líquido.