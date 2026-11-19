O desafio de cozinhar peito de frango é evitar que a proteína resseque durante o calor. A solução reside na adição de abobrinha ralada à massa: a polpa do legume retém a umidade interna, impedindo que as fibras musculares endureçam e transformando o filé em um resultado macio. Essa técnica mantém a textura independentemente do método de cozimento — seja na frigideira, no forno ou no vapor.
Para assar, pode-se utilizar tanto o peito quanto o filé da coxa. O ponto crítico é a preparação da abobrinha: ela deve ser ralada, salgada e rigorosamente espremida. Sem esse passo, a massa perde a consistência e se torna fluida demais. Para dar liga ao frango, que tende a ser solto, adicionam-se 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou de arroz, incorporadas gradualmente.
A composição básica leva 500g de carne, uma abobrinha, cebola, ovo e temperos. Após a mistura, a massa deve descansar na geladeira por 30 minutos antes de ser moldada na assadeira e levada ao forno a 180 °C por 30 a 35 minutos.
Na frigideira, a massa exige maior coesão. Substitui-se a farinha por 2 colheres de sopa de amido de milho para ligar a umidade de 500g de frango e 200g de abobrinha espremida, além de ovo e cebolinha picada. Após o descanso de 30 minutos, a fritura em fogo médio cria um contraste entre a casca dourada e um interior macio.
Já a versão no vapor foca na leveza. O frango é congelado por 10 minutos para facilitar o corte em cubos minúsculos, resultando em uma textura mais aerada. A abobrinha é ralada na parte mais fina do ralador e espremida. A cebola é refogada por 5 minutos com alho e escorrida em peneira para remover o excesso de óleo. A mistura de 500g de carne, 100g de abobrinha e a cebola refogada é batida por pelo menos 5 minutos e cozida no vapor por 15 minutos.
Para um resultado mais rico, utiliza-se a técnica da manteiga interna: a massa leva 600g de filé de frango, 150g de abobrinha, 80g de cebola e 80g de miolo de pão branco (que absorve o suco da abobrinha). Divide-se a massa em 12 unidades, inserindo um pequeno pedaço de manteiga (50g no total) no centro de cada uma. Assam-se a 180 °C por 20 minutos; em seguida, pincela-se com manteiga derretida, adicionam-se 50ml de água fervente na forma e finaliza-se por mais 10 minutos sob papel alumínio.
Para quem busca uma opção sem glúten e com mais vegetais, substitui-se a farinha de trigo por 40g de farinha de aveia. A base consiste em 400g de peito e 400g de coxa, misturados a duas abobrinhas, 200g de pimentão doce, 150g de brócolis (cortado na faca para preservar a textura) e 120g de cebola. A massa é sovada por 3 a 5 minutos e assada a 180 °C por 30 minutos, ativando a convecção nos últimos 5 minutos para dourar a superfície sem a necessidade de óleo vegetal.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.