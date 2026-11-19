Raf de banana caseiro: a textura aveludada surge da emulsão entre café forte e purê de fruta madura

O Raf de banana transforma o café em uma bebida densa e quase sobremesa, onde a textura aveludada não vem apenas do leite, mas da emulsão entre o café forte e o purê de banana. O segredo para a consistência característica do Raf, geralmente feita em máquinas profissionais, pode ser reproduzido em casa com um mixer e um copo alto.

Photo: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Стакан кофе

A escolha do ingrediente principal é decisiva: a banana deve estar muito madura. Essa doçura natural, quando combinada ao açúcar mascavo, cria notas caramelizadas que equilibram a picância do cardamomo.

Ingredientes

30 g de café moído (moagem fina)

120 ml de água

240 ml de creme de leite (10%)

1 banana bem madura

4 bagas de cardamomo

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo (ajustar conforme a doçura da fruta)

Modo de preparo

Comece preparando a base de café. Em uma cafeteira turca (cezve), misture os 30 g de café com a água. Leve ao fogo médio, fervendo por 1 a 2 minutos enquanto mexe. Retire do fogo e deixe a borra assentar para extrair apenas o líquido limpo.

Para aromatizar o creme de leite, amasse as sementes de quatro bagas de cardamomo em um pilão e adicione ao creme. Aqueça a mistura em uma panela até que comece a soltar vapor, sem deixar ferver. Se as sementes não forem totalmente trituradas, passe o creme por uma peneira.

Bata a banana no liquidificador ou processador até obter um purê bem liso, incorporando o açúcar mascavo. Esta etapa é fundamental para garantir a viscosidade da bebida.

A finalização ocorre na união dos elementos: em um recipiente alto e resistente ao calor, coloque o purê de banana e despeje o café quente. Bata com o mixer até homogeneizar. Com o aparelho ainda em funcionamento, verta lentamente o creme de leite com cardamomo, batendo até que se forme uma espuma leve e estável.

Sirva em xícaras previamente aquecidas, distribuindo a espuma restante sobre a superfície com uma colher.