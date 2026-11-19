O Raf de banana transforma o café em uma bebida densa e quase sobremesa, onde a textura aveludada não vem apenas do leite, mas da emulsão entre o café forte e o purê de banana. O segredo para a consistência característica do Raf, geralmente feita em máquinas profissionais, pode ser reproduzido em casa com um mixer e um copo alto.
A escolha do ingrediente principal é decisiva: a banana deve estar muito madura. Essa doçura natural, quando combinada ao açúcar mascavo, cria notas caramelizadas que equilibram a picância do cardamomo.
Comece preparando a base de café. Em uma cafeteira turca (cezve), misture os 30 g de café com a água. Leve ao fogo médio, fervendo por 1 a 2 minutos enquanto mexe. Retire do fogo e deixe a borra assentar para extrair apenas o líquido limpo.
Para aromatizar o creme de leite, amasse as sementes de quatro bagas de cardamomo em um pilão e adicione ao creme. Aqueça a mistura em uma panela até que comece a soltar vapor, sem deixar ferver. Se as sementes não forem totalmente trituradas, passe o creme por uma peneira.
Bata a banana no liquidificador ou processador até obter um purê bem liso, incorporando o açúcar mascavo. Esta etapa é fundamental para garantir a viscosidade da bebida.
A finalização ocorre na união dos elementos: em um recipiente alto e resistente ao calor, coloque o purê de banana e despeje o café quente. Bata com o mixer até homogeneizar. Com o aparelho ainda em funcionamento, verta lentamente o creme de leite com cardamomo, batendo até que se forme uma espuma leve e estável.
Sirva em xícaras previamente aquecidas, distribuindo a espuma restante sobre a superfície com uma colher.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.