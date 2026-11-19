Rolinho de sardinha? Não, salmão: camadas de batata, cenoura e ovo unidas pela técnica de filme plástico

Quando os sanduíches clássicos de sardinha e as tostatinhas de queijo já não surpreendem, o rolinho "Rei" oferece uma alternativa que combina a maciez dos legumes cozidos com a textura dos ovos e o sabor aveludado do salmão levemente salgado. A casca externa de cenoura dá ao prato um visual impecável, digno de uma oferta de restaurante, especialmente quando finalizado com caviar vermelho.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулет из овощей и рыбы

Ingredientes e preparação da base

Para montar essa entrada, você precisará de 5 batatas médias, 4 cenouras, 4 ovos, 200 g de salmão ou truta levemente salgados, 100 g de maionese, 30 g de caviar vermelho para a decoração e sal a gosto. O segredo para o sucesso reside na precisão das camadas e no tempo de repouso na geladeira. Cozinhe as batatas e as cenouras até ficarem macias, e cozina os ovos por 10 minutos após a fervura. Deixe tudo esfriar até a temperatura ambiente, descasque e rale em um ralador fino, separando os ingredientes em recipientes diferentes. Corte o peixe em tiras longas e uniformes.

Montagem e acabamento

Forre a superfície de trabalho com várias camadas de filme plástico, pois essa etapa é crucial para a integridade estrutural do rolinho. Distribua a cenoura ralada em formato de retângulo uniforme, salpique com sal e pincelie uma fina camada de maionese. Sobre essa base, espalhe as batatas raladas, cubra com maionese, adicione o ovo ralado e finalize novamente com maionese. Um detalhe técnico importante: cada camada subsequente deve ser ligeiramente menor em área que a anterior; isso impede que o recheio vaze pelas laterais ao enrolar. Posicione as tiras de peixe ao longo de uma das bordas longas. Levantando a borda do filme plástico cuidadosamente, enrole um cilindro denso e firme. Envolva-o novamente no mesmo filme, prestando atenção às extremidades, e leve à geladeira por 5 a 6 horas para que a estrutura se estabilize. Antes de servir, retire o plástico, transfira o rolinho para um prato plano, corte em fatias grossas e decore cada porção com uma pequena quantidade de caviar vermelho.