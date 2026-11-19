Pirozhki de ovo na air fryer: estabilidade do recheio com creme de leite

Os pirozhki de ovo e cebola preparados na air fryer equilibram a maciez da massa fermentada clássica com a eficiência da convecção, que garante a crosta dourada sem a necessidade de excesso de gordura. O diferencial da estrutura do recheio reside na adição de creme de leite (smetana), que atua como agente aglutinante para os ovos picados e a cebolinha, evitando que o recheio se desfaça durante a modelagem e mantendo a umidade interna após o cozimento.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки с яйцом

A precisão da massa e o ponto de hidratação

A estrutura do pão depende do equilíbrio rigoroso entre líquidos e gorduras. A composição exige 150 ml de leite levemente aquecido, 15 g de fermento fresco (ou 5 g de seco), 1 ovo, 35 g de manteiga derretida, 1 colher de sopa de óleo vegetal, aproximadamente 350 g de farinha de trigo, além de 1 g de açúcar e 1 g de sal.

A operação decisiva ocorre na incorporação da farinha: após ativar o fermento no leite com açúcar e sal e adicionar o ovo e a manteiga, a farinha deve ser inserida gradualmente. O ponto crítico é reservar os últimos 20-30 g de farinha; a massa está pronta quando atinge uma textura lisa e macia, mantendo uma leve aderência aos dedos. A adição excessiva de farinha neste estágio comprometeria a leveza, resultando em uma massa densa e pesada.

Montagem e estabilidade do recheio

Para o recheio, utilizam-se 4 ovos cozidos, 50 g de cebolinha picada e 2 colheres de sopa de creme de leite, temperados com sal e pimenta-do-reino. O sinal de preparo essencial é a consistência: o recheio deve formar-se em um monte firme na colher. Essa densidade é o que impede a fuga do conteúdo durante a modelagem e evita que a massa fique excessivamente úmida.

Após o descanso de 1 a 1,5 hora (até a massa dobrar de volume), ela é dividida em 10 a 12 partes iguais. Cada porção recebe aproximadamente uma colher de sopa de recheio, sendo fechada firmemente e posicionada com a costura voltada para baixo sobre o papel pergaminho.

Ciclo de temperatura e finalização

A etapa final exige uma segunda fermentação (rasstoyka) de 10 a 13 minutos dentro do cesto da air fryer, seguida da pincelagem com ovo batido.

O cozimento ocorre a 175 °C por 12 a 15 minutos. Dado que o fluxo de ar quente é descendente, a cor dourada da parte superior é o principal indicador. Caso a base permaneça pálida enquanto o topo já está corado, os pirozhki devem ser invertidos nos 2 ou 3 minutos finais. A confirmação definitiva da estrutura interna é feita com o teste do garfo, assegurando que o miolo esteja completamente cozido.