A sopa que desafia o frio: tradição da Transcarpátia une defumados e repolho em textura única

A Zganyanka, típica da região da Transcarpátia, é uma sopa densa e robusta que funde carnes defumadas, repolho azedo e feijão em uma única estrutura. Pela sua consistência, o prato atua como uma refeição completa, ideal para dias frios, equilibrando a acidez característica do repolho com a profundidade do defumado.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щи с кислой капустой в тарелке

A base e o refogado

O preparo começa com 600g de costelinhas de porco defumadas, cortadas em pedaços e cozidas em 2 litros de água, em fogo baixo, por uma hora. Esse tempo é essencial para que a gordura e o aroma do defumado sejam transferidos para o caldo.

Enquanto a carne cozinha, prepara-se o refogado: metade de uma cebola picada em cubos e metade de uma cenoura ralada ou em tiras são refogadas em duas colheres de sopa de óleo vegetal por cerca de dez minutos, em fogo médio.

A técnica de espessamento

O detalhe que garante a liga e a textura da Zganyanka é a adição de farinha ao refogado. Após refogar os vegetais, adiciona-se uma colher de chá de páprica doce e, imediatamente, uma colher de sopa de farinha de trigo. A farinha é levemente tostada e, em seguida, é incorporada uma concha do caldo quente das costelinhas, mexendo constantemente para evitar grumos. Esse molho espesso confere à sopa a viscosidade tradicional.

Montagem e temperos

Com as costelinhas cozidas, adicionam-se 300g de repolho azedo (chucrute). A mistura deve ferver por vinte minutos em fogo médio antes de receber o refogado de farinha. A sopa cozinha por mais dez minutos, momento em que são adicionadas duas folhas de louro, pimenta-do-reino moída, uma colher de chá de sementes de endro (opcional) e uma colher de chá de açúcar. O açúcar não visa adoçar o prato, mas sim equilibrar a acidez acentuada do repolho.

Finalização

O toque final consiste em adicionar uma lata de feijão conservado (310g) — a recomendação é o feijão branco ao molho de tomate, embora outras versões sejam aceitáveis. Após incorporar o feijão, a sopa ferve por mais dez minutos para que os sabores se fundam.

O ajuste de sal deve ser feito apenas ao final, pois a carne defumada e o repolho já conferem salinidade ao prato. Após desligar o fogo, a Zganyanka deve descansar por quinze minutos. É servida quente, polvilhada com salsa fresca e, se desejar, acompanhada de creme azedo (smetana), embora a profundidade do caldo dispense complementos.