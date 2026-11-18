Cogumelos recheados com bacon e queijo são preparados em frigideira tampada

Cozinhar cogumelos em uma panela tampada oferece um resultado mais interessante do que no forno: os cogumelos mantêm sua textura e o recheio aquece uniformemente sem ficar muito úmido. O calor sob a tampa é suficiente para derreter o queijo, criando uma crosta densa sobre o saboroso recheio de bacon defumado.

Photo: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённые грибы

Para um prato atraente e fácil de servir, é melhor escolher cogumelos grandes, brancos ou marrons. Cogumelos pequenos, aliás, não comportam um recheio grande.

Ingredientes para 2 porções

4 cogumelos grandes

100 g de cebola

50 g de bacon cozido e defumado (não muito gorduroso)

50 g de queijo curado

3 colheres de sopa de óleo vegetal refinado

2 dentes de alho

2 ramos de salsa

Sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto

Preparo

Para o recheio, pique finamente a cebola, corte o bacon em cubos e amasse o alho. Rale o queijo com um ralador de furo médio e pique as ervas.

Em uma tigela, misture a pancetta, a cebola, o alho e metade da salsa. Adicione sal, pimenta e uma colher de sopa de óleo vegetal e misture bem.

Retire os talos dos cogumelos. Aqueça o restante do óleo em uma frigideira. Recheie os cogumelos com a mistura preparada, coloque-os na frigideira e cozinhe em fogo médio-baixo, com a panela tampada, por 5 minutos.

Em seguida, destampe a frigideira, polvilhe o queijo ralado sobre os cogumelos e cozinhe por mais 5 minutos, com a panela tampada, até o queijo derreter completamente. Decore com a salsinha fresca restante antes de servir.

Se preferir uma textura de queijo mais fibrosa e delicada, você pode substituir os queijos curados tradicionais por queijo suluguni ou mussarela.

Não jogue fora os talos dos cogumelos: você pode picá-los finamente, refogá-los com cebola e usá-los, por exemplo, como recheio para tortelli.