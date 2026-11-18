Um caldo denso e saboroso não exige necessariamente horas de fervura de ossos ou carnes. A combinação de linguiças defumadas (estilo *hunting sausages*) com queijo processado cria uma base rica, onde o defumado encontra a cremosidade do queijo, resultando em uma sopa substancial pronta em cerca de 20 minutos.
O processo começa com o corte: a cebola em cubos pequenos, a cenoura ralada grosseiramente, a batata em cubos pequenos e a linguiça em rodelas finas.
Em uma panela de fundo grosso, aqueça o óleo e refogue a cebola e a cenoura por 3 minutos, até dourarem. Adicione a batata e refogue por mais 3 minutos. Em seguida, incorpore a páprica doce e as rodelas de linguiça, fritando por 2 minutos para que a gordura e o aroma do defumado sejam liberados.
Despeje 1,2 l de água fervente na panela. Deixe cozinhar em fogo médio por 10 a 12 minutos, ou até que as batatas estejam macias. O toque final de textura vem do queijo processado, que deve ser adicionado em pequenas porções, mexendo continuamente até que se dissolva completamente no caldo.
Tempere com o sal defumado e a pimenta-do-reino, aqueça por mais um minuto e finalize o prato com as ervas frescas picadas no momento de servir.
Para evitar grumos e garantir a homogeneidade do caldo, recomenda-se utilizar queijos processados específicos para sopas ou pratos quentes. Como a linguiça e o queijo já possuem teor considerável de sódio, o ajuste do sal deve ser feito exclusivamente ao final do cozimento.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.