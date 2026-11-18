O equilíbrio entre a acidez dos tomates e a suavidade das cremes define este prato. A base, composta por vegetais salteados e miolo de salsichas desfiado, recebe um toque de macarrão fino que absorve os aromas da cozedura. O resultado é uma sopa densa e quente, cuja preparação permite o armazenamento prévio da mistura inicial para consumo posterior.
Comece preparando os ingredientes: remova as cascas de 600 g de salsichas e corte 1 cebola, 1 cenoura, 1 haste de aipo e 2 dentes de alho em cubos pequenos. Aqueça 1 colher de sopa de azeite de oliva em uma frigideira. Adicione os vegetais e refogue, mexendo constantemente, por cerca de 5 minutos, até que fiquem macios e levemente dourados.
Incorpore a carne das salsichas à mistura. Cozinhe por mais 5 a 7 minutos, quebrando a massa em pedaços pequenos com uma espátula. Espalhe 1 colher de sopa de ervas italianas sobre a mistura, envolva bem e retire do fogo. Esta base pode ser resfriada e congelada para uso futuro, ou utilizada imediatamente para a etapa seguinte.
Transfira a mistura refogada para uma panela. Adicione 1,5 litro de caldo quente e 200 g de tomates em pedaços com o próprio suco. Leve a mistura à fervura, reduza o fogo para baixo e cozinhe por 10 minutos.
Adicione 100 g de vermicelli fino (ou formatos pequenos de massa) e 120 g de espinafre. Cozinhe por mais 5 minutos, até que a massa esteja pronta. Despeje 200 ml de creme de leite com 20% de gordura. Aqueça bem a sopa, mas evite que atinja fervura ativa para impedir que o creme talhe. Ajuste o tempero com sal e pimenta-do-moinho a gosto e retire a panela do fogo.
Deixe a sopa repousar com a tampa por cerca de 5 minutos após desligar o fogo. Esse tempo permite que os sabores se integrem e a massa atinja a textura ideal. Sirva quente.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.