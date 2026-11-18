Morango assado em folha de alumínio com ervas de Provença transforma a raiz em um prato que dispensa acompanhamentos complexos. O diferencial não está apenas no aroma final, mas na técnica de cocção fechada: o vapor próprio da cenoura é retido dentro do pacote de alumínio, garantindo uma textura macia e doce, enquanto o marinada de alho e limão impregna a polpa sem ressecar a superfície. É uma abordagem direta que valoriza o ingrediente de forma simples, mas precisa.
A base da receita consiste em oito cenouras, dois dentes de alho, uma colher de sopa de suco de limão, 2,5 colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de chá de açúcar, meia colher de chá de sal, pimenta-do-reino a gosto, páprica doce em pó e ervas de Provença. O processo começa com a montagem do molho: em uma tigela profunda, misture o sal, o açúcar, a páprica, a pimenta, as ervas e o alho picado finamente. Adicione o suco de limão e o azeite, mexendo até obter uma emulsão homogênea.
Descasque e lave as cenouras, cortando-as em quatro tiras longitudinais. Junte-as ao marinada, garantindo que cada pedaço esteja coberto pela mistura aromática. Cubra a tigela com filme plástico e deixe em temperatura ambiente por 30 minutos. Essa etapa de maceração é crucial para que os sabores penetrem no vegetal antes do calor.
Enquanto a cenoura absorve os aromas, pré-aqueça o forno a 200 °C. Forre uma assadeira com uma folha grande de alumínio, deixando as bordas soltas. Distribua as cenouras marinadas em camadas uniformes e borrife uma pequena quantidade extra de azeite por cima.
Feche as bordas inferiores da folha para formar um pacote selado, cobrindo o conjunto com uma segunda folha de alumínio. Asse por 30 a 35 minutos. Nos últimos cinco minutos, abra o pacote para permitir que a umidade excessiva evapore. Esse passo final assenta a superfície, criando uma leve crosta que contrasta com a maciez interna.
Sirva a cenoura quente. Ela funciona como acompanhamento para carnes ou peixes, mas também se sustenta como entrada, especialmente se acompanhada de um molho à escolha do cozinheiro. A combinação de doçura natural da raiz com a acidez do limão e a complexidade das ervas oferece um perfil de sabor equilibrado, típico de preparações que priorizam a qualidade dos ingredientes básicos.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.