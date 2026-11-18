Gulai de frango: ensopado tradicional com creme de coco e especiarias

O gulai é um ensopado de frango onde o tempo e a combinação de especiarias transformam a textura da carne, resultando em pedaços macios envoltos por um molho aveludado. O segredo do prato não está na intensidade do fogo, mas na liberação gradual de sabores: o gengibre fresco, a pimenta malagueta, as raspas de lima e o creme de coco se integram ao caldo somente após o frango ter liberado seus sucos e os vegetais terem amaciado.

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A base e a construção do sabor

O preparo começa com três coxas de frango marinadas em uma mistura de coentro, cúrcuma, curry em pó e azeite. O frango deve ser selado até criar uma crosta; esse passo é fundamental para que a carne mantenha a estrutura e não desmanche durante o cozimento lento. Em seguida, refoga-se alho-poró, gengibre e duas pimentas malaguetas (uma picada e outra inteira, apenas para aromatizar). Para aproveitar todo o sabor concentrado no fundo da panela, utiliza-se a água restante da marinada para soltar as especiarias e iniciar a base do molho.

O equilíbrio do molho e finalização

A característica marcante do gulai surge com a adição de 2 colheres de sopa de pasta de tamarindo, cúrcuma e 200 ml de creme de coco. Aqui ocorre a operação decisiva: o coco neutraliza a acidez do tamarindo e a picância da pimenta, criando uma consistência rica, porém equilibrada. O frango retorna à panela junto com batatas cortadas em pedaços grandes, cozinhando sob a tampa por cerca de 15 a 20 minutos.

O resultado final, dividido em três porções, soma 1547,6 kcal (aproximadamente 516 kcal por porção), com 82,6 g de proteínas, 102,7 g de gorduras e 63,5 g de carboidratos. O prato é servido quente, com batatas que absorveram o molho picante e a carne soltando-se facilmente do osso. Com um tempo total de preparo de até 50 minutos e ingredientes acessíveis, a receita entrega a profundidade de sabor de um prato autêntico sem a necessidade de técnicas complexas de restaurante.