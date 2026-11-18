Receita de arroz com corações de frango: preparo prático e econômico em panela única

Preparar pilaw com corações de frango é uma alternativa econômica e saborosa à versão tradicional com carne. A combinação de subprodutos, legumes e especiarias confere ao arroz um aroma intenso, enquanto a simplicidade do processo — tudo acontece em uma única frigideira funda — torna a receita acessível para o dia a dia.

Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Ресторан, азиатская кухня

Ingredientes

Para preparar a receita, são necessários os seguintes itens: 400 g de corações de frango; 250 g de arroz; 120 g de cenoura; 100 g de cebola; 100 g de pimentão doce; 3 dentes de alho; 500 ml de água; 30 ml de óleo vegetal; sal e especiarias para pilaw a gosto.

Preparo

Comece limpando os corações de frango sob água corrente, removendo o excesso de gordura e vasos. Corte cada um ao meio. Em uma frigideira funda, aqueça o óleo vegetal e frite os corações por 7 a 10 minutos, até que formem uma leve crosta.

Corte a cebola, a cenoura e o pimentão e adicione-os à frigideira com os corações. Cozinhe os ingredientes juntos por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente.

Lave o arroz e acrescente-o à panela, junto com o sal e as especiarias. Despeje 500 ml de água quente e coloque os dentes de alho inteiros para perfumar o prato. Cubra com tampa, reduza o fogo para o mínimo e cozinhe por 25 a 30 minutos, até que o arroz absorva toda a água.

É fundamental não mexer no arroz durante o cozimento sob a tampa. Essa ação evita que a estrutura do grão se quebre, prevenindo que o resultado final fique com textura de papa em vez de pilaw solto.

Após o tempo indicado, desligue o fogo. Deixe o prato descansar com a tampa fechada por mais 10 minutos antes de servir, permitindo que o arroz termine de cozinhar pelo vapor residual.