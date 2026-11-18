Chef Konstantin Ivlev ensina técnica profissional para preparar purê de batatas

O purê de batatas da receita do chef Konstantin Ivlev abandona a fervura tradicional em favor do forno. O método altera a estrutura do alimento: ao assar os tubérculos inteiros, o amido permanece retido e a umidade excessiva é reduzida. Isso permite que a polpa absorva melhor a manteiga e o leite, resultando em uma textura mais densa e saborosa.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельное пюре

Ingredientes para 6 porções

1 kg de batatas

150 g de manteiga

350 ml de leite

Sal a gosto

Preparo

Lave as batatas de tamanho médio com uma escova e seque-as com um pano. Disponha-as em uma única camada em uma assadeira. Asse em forno preaquecido a 200 °C por 50 a 60 minutos. Verifique o ponto com um palito de madeira; ele deve entrar na polpa com facilidade.

Enquanto as batatas assam, misture o leite e a manteiga em uma panela. Aqueça em fogo baixo até a manteiga derreter completamente. A mistura deve estar quente, mas não fervendo. Manter os líquidos quentes é essencial para não resfriar o amido, o que poderia escurecer o purê e comprometer sua leveza.

Retire as batatas do forno e descasque-as rapidamente enquanto ainda estão quentes, usando um pano de cozinha para proteger as mãos. A descascação deve ocorrer no calor, pois o resfriamento endurece a polpa e dificulta a obtenção de uma consistência uniforme sem grumos.

Transfira a polpa quente para uma tigela funda e esmague-a vigorosamente com um espremedor de batatas. Adicione um terço da mistura de leite e manteiga quente e tempere com sal. Incorpore o líquido ao amido com movimentos circulares energéticos usando uma colher.

Em seguida, adicione o restante da mistura de leite e manteiga em duas etapas, mexendo constantemente. A batata deve absorver todo o líquido, incorporando ar para alcançar uma textura leve e afofada. Sirva imediatamente após o preparo.

Observações técnicas

Para purês de qualidade, prefira batatas de variedades ricas em amido, preferencialmente antigas. Evite o uso de liquidificadores ou batedeiros de alta rotação, pois as lâminas destroem a estrutura do amido, transformando o prato em uma massa pegajosa e elástica. Caso não haja tempo para assar, utilize o método de fervura: corte as batatas em pedaços de tamanho uniforme para cozinhar por igual, cozinhe com tampa em fogo moderado, evitando fervura intensa.