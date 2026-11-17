O bife de salmão-sockeye (nerka) se destaca pela cor vermelha intensa e um sabor marcante que, nesta preparação, é realçado por uma base de manteiga clarificada e ervas. O ponto central da técnica não está apenas na selagem do peixe, mas na infusão prévia da gordura com alho, alecrim e tomilho, garantindo que a carne absorva esses aromas sem que a proteína resseque — um cuidado essencial para peixes selvagens de gordura moderada.
Para preparar um bife de aproximadamente 200g, são necessários:
O processo começa com o bife descongelado, lavado e bem seco com papel toalha, temperado com sal e pimenta. Na frigideira, derrete-se a manteiga clarificada e adicionam-se o alho picado, a pimenta em rodelas, o alecrim e o tomilho. Após cerca de um minuto de aquecimento para liberar os aromas, o alho e a pimenta são deslocados para a lateral da panela ou removidos.
O peixe é grelhado em fogo médio-baixo. Para preservar a suculência, o tempo de cocção é curto: aproximadamente um minuto e meio de cada lado, variando conforme a espessura do corte. O gesto decisivo aqui é regar continuamente o topo do bife com a manteiga aromática quente da própria frigideira.
Ao finalizar, o bife deve descansar tampado por um minuto antes de ser servido. Acompanhamentos sugeridos incluem vegetais, ervas frescas e molhos. A manteiga aromatizada que sobra na panela pode ser utilizada para tostar fatias de pão.
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A composição de subtons verde, amarelo e marrom confere ao verde-oliva uma estética calma e adaptável, harmonizando-se com bases neutras como chocolate e areia em peças do guarda-roupa.