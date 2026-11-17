Salmão selvagem nunca mais ficará seco: o segredo da infusão aromática transformou a textura final

O bife de salmão-sockeye (nerka) se destaca pela cor vermelha intensa e um sabor marcante que, nesta preparação, é realçado por uma base de manteiga clarificada e ervas. O ponto central da técnica não está apenas na selagem do peixe, mas na infusão prévia da gordura com alho, alecrim e tomilho, garantindo que a carne absorva esses aromas sem que a proteína resseque — um cuidado essencial para peixes selvagens de gordura moderada.

Photo: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк лосося на гриле

Ingredientes e Preparo

Para preparar um bife de aproximadamente 200g, são necessários:

2 colheres de sopa de manteiga clarificada;

2 dentes de alho;

Metade de uma pimenta malagueta (chili);

1 ramo de alecrim e 1 ramo de tomilho;

Sal e pimenta-limão (ou pimenta-do-reino) a gosto.

O processo começa com o bife descongelado, lavado e bem seco com papel toalha, temperado com sal e pimenta. Na frigideira, derrete-se a manteiga clarificada e adicionam-se o alho picado, a pimenta em rodelas, o alecrim e o tomilho. Após cerca de um minuto de aquecimento para liberar os aromas, o alho e a pimenta são deslocados para a lateral da panela ou removidos.

O Ponto de Cocção

O peixe é grelhado em fogo médio-baixo. Para preservar a suculência, o tempo de cocção é curto: aproximadamente um minuto e meio de cada lado, variando conforme a espessura do corte. O gesto decisivo aqui é regar continuamente o topo do bife com a manteiga aromática quente da própria frigideira.

Ao finalizar, o bife deve descansar tampado por um minuto antes de ser servido. Acompanhamentos sugeridos incluem vegetais, ervas frescas e molhos. A manteiga aromatizada que sobra na panela pode ser utilizada para tostar fatias de pão.