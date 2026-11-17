Pelamushi de leite com chocolate exige emulsão prévia de farinhas para evitar grumos

O pelamushi de leite com chocolate redefine a tradicional base georgiana de farinha de milho, substituindo o suco de uva por leite integral (3,2%) para criar um creme aveludado e denso, capaz de manter a forma após a refrigeração. A estrutura final é definida pelo equilíbrio entre a cremosidade do leite e a crocância de 50 g de nozes picadas e tostadas.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Шоколадный крем

A emulsão como etapa decisiva

A integridade da textura depende inteiramente da preparação da pasta de farinha. Para evitar a formação de grumos, 70 g de farinha de milho de moagem fina e 20 g de farinha de trigo devem ser homogeneizadas com cerca de um copo de leite frio (retirado do total de 600 ml). Esta etapa é o ponto crítico: a massa deve se tornar uma substância líquida e absolutamente uniforme antes de entrar em contato com o calor. Sem essa emulsão prévia, a espessagem do creme não ocorre de maneira regular.

Controle de temperatura e ponto de cozimento

O restante do leite é aquecido em panela de fundo grosso com 80 g de açúcar, 1 colher de chá de açúcar baunilhado e uma pitada de sal. O líquido deve chegar ao limiar da fervura, garantindo a dissolução completa dos cristais de açúcar, antes que o fogo seja reduzido ao mínimo.

A pasta de farinha é incorporada em fio, sob batimento contínuo e intenso com o fouet. O creme deve cozinhar em fogo baixo por 8 a 10 minutos. O sinal preciso de que a estrutura foi atingida é a mudança nas propriedades reológicas da massa: o creme adquire um brilho acetinado, engrossa visivelmente e começa a desprender-se facilmente das paredes da panela.

Finalização e estabilização

Com a panela fora do fogo, adicionam-se 100 g de chocolate amargo picado. O movimento de mistura deve ser vigoroso por um minuto até que o chocolate se integre completamente, tornando a massa homogênea. O creme quente é vertido em taças ou formas de silicone (previamente resfriadas com água gelada para facilitar a extração).

O resfriamento ocorre primeiro em temperatura ambiente e, posteriormente, na geladeira por no mínimo 2 horas. Esse tempo de repouso é essencial para que a massa atinja a densidade necessária para ser cortada em cubos precisos. O toque final são as nozes, tostadas por 3 minutos em frigideira seca, adicionadas logo antes de servir.