Mingau de arroz cremoso: o erro de lavar os grãos e a técnica do repouso

O segredo para alcançar aquela textura aveludada do mingau de arroz da infância não está em ingredientes sofisticados, mas na ordem do preparo. Cozinhar o arroz primeiro na água e só depois adicionar o leite quente evita que a mistura queime no fundo da panela e garante que o grão se abra completamente.

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O preparo da base

Para esta receita, utilizam-se 100 g de arroz polido de grão curto. O primeiro passo é a limpeza dos grãos em uma assadeira ou papel manteiga para remover impurezas. Um detalhe fundamental: não lave o arroz. A camada de amido natural é a responsável por dar a consistência cremosa e a maciez características do prato.

Cozimento e finalização

Em uma panela de fundo grosso, leve 200 ml de água ao fogo. Assim que ferver, adicione o arroz, abaixe o fogo ao mínimo e tampe a panela parcialmente. Deixe cozinhar até que toda a água seja absorvida pelos grãos.

Enquanto isso, aqueça 350 ml de leite em outra panela ou no micro-ondas, quase até o ponto de fervura. Despeje o leite quente sobre o arroz cozido e adicione 30 g de manteiga, 1 colher de sopa de açúcar e 0,33 colher de chá de sal. Misture bem e mantenha em fogo baixo, mexendo periodicamente para evitar que grude.

O descanso essencial

Para finalizar, desligue o fogo, tampe a panela firmemente e envolva-a em um pano de prato por 10 minutos. Esse repouso permite que o arroz termine de hidratar e ganhe delicadeza. A porção final tem aproximadamente 449 kcal. Caso a consistência fique muito espessa após esfriar, é possível diluir com um pouco de água fervente ou aumentar a quantidade de leite para 450 ml durante o preparo.