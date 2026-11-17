Spaghetti com atum e azeitonas: a importância do cozimento coberto para integrar os sabores

Spaghetti com atum e azeitonas em molho de tomate é um prato cuja essência não reside na quantidade de ingredientes, mas na sequência exata de como eles interagem. O ponto decisivo é a maneira como o atum enlatado absorve a acidez do caldo de tomate e o aroma do alho durante o processo de cozedura. Mais do que uma simples mistura de componentes, trata-se de transformar a textura firme do peixe em um molho encorpado que adere perfeitamente à massa.

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Para a preparação, são necessários 400 g de spaghetti, 400 ml de caldo de tomate, 185 g de atum em conserva, 60 ml de azeite de oliva, 15 g de alho (cerca de 4 a 5 dentes), 100 g de azeitonas, 30 g de salsa fresca, além de sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

O preparo começa pela base aromática: o alho, cortado em lâminas finas, é refogado no azeite até ganhar uma leve douradura. Essa etapa é fundamental para liberar os aromas que servirão de alicerce para o molho. Em seguida, o atum é adicionado à panela, amassado com um garfo e refogado por 4 a 5 minutos. Ao final, incorporam-se o caldo de tomate, o sal e a pimenta-do-reino.

Cozimento e finalização

O momento crucial é a cozedura do molho coberto por 15 minutos. Esse tempo é suficiente para que o atum e o tomate se integrem, resultando em uma consistência mais espessa. Nos últimos 3 a 5 minutos, adicionam-se a salsa picada e as azeitonas, finalizando o preparo. Paralelamente, os spaghetti são cozidos conforme as instruções da embalagem e escorridos para remover o excesso de água.

A massa é servida em pratos individuais e coberta generosamente com o molho de atum e azeitonas. O resultado é um prato substantivo, mas leve, destacando o sabor do tomate, a maciez do atum e a salinidade suave das azeitonas. O tempo total de preparo é de aproximadamente 1 hora e 15 minutos. A densidade energética é de 194 kcal por 100 g de prato pronto, distribuída em 20% de proteínas, 17% de gorduras e 63% de carboidratos.