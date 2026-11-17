Cenouras com mel e gergelim: emulsão de molhos garante textura firme e crocante

A cenoura condimentada com mel e gergelim transforma um ingrediente comum em um acompanhamento denso e aromático. O segredo do prato está na emulsão de molhos e amido, que envolve o vegetal sem comprometer sua estrutura, resultando em uma textura firme com o contraste crocante das sementes. É uma opção que funciona tanto como entrada quanto como acompanhamento para peixes.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Закуска из моркови

O preparo da base aromática

Para a base, recomenda-se o uso de cenouras pequenas, limpas e secas. Caso as raízes sejam grandes, devem ser cortadas em quatro ou cinco segmentos para garantir que o cozimento seja uniforme. O processo começa na frigideira, combinando 2 a 3 colheres de sopa de óleo vegetal com 1 colher de sopa de manteiga clarificada (ghee). A essa mistura, adicionam-se dois dentes de alho picados, uma fatia de gengibre (aproximadamente 2 cm), meia pimenta chili e uma folha de louro. Os temperos devem ser aquecidos por um a dois minutos para que o óleo absorva os aromas.

A técnica do molho e a finalização

As cenouras são adicionadas ao óleo aromático e fritas por cerca de dez minutos, sacudindo a frigideira periodicamente. Enquanto isso, prepara-se a mistura líquida: 5 colheres de sopa de molho de soja, 2 a 3 colheres de sopa de molho de tomate, 1 colher de chá de mel e 1,5 colher de sopa de amido de milho, batendo até que não haja grumos.

O ponto decisivo é a textura da cenoura: ela deve reter a forma e permanecer levemente resistente ao toque. Ao atingir esse estado, a frigideira é retirada do fogo e o molho é despejado. O calor residual e o contato com a gordura fazem o amido engrossar rapidamente. Após envolver cada pedaço de cenoura com o molho, o prato retorna ao fogo por mais um minuto e meio a dois minutos para a finalização da consistência. O toque final consiste em adicionar 1 colher de sopa de gergelim e ajustar o sal, se necessário.