Bolo de café: batimento de ovos e açúcar como etapa decisiva para a leveza

O bolo de café com gotas de chocolate é definido por uma estrutura macia e um aroma delicado, onde o equilíbrio entre a farinha de trigo e os componentes líquidos sustenta a massa, complementada pela intensidade do chocolate amargo.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банановый кекс

Proporções e Componentes

A composição exige a precisão dos seguintes ingredientes:

Farinha de trigo: 280 g

Fermento químico: 10 g

Ovos: 3 unidades

Açúcar: 125 g

Sal: 1 pitada

Leite: 130 ml

Óleo vegetal: 120 ml

Espresso (café natural): 30 ml

Gotas de chocolate amargo: 2 colheres de sopa

Execução Técnica e a Etapa Decisiva

O processo organiza-se em duas frentes. Inicialmente, a farinha é homogeneizada ao fermento. Simultaneamente, prepara-se a base líquida: a bateria de ovos, açúcar e sal é batida até atingir um estado de massa clara e volumosa.

A etapa decisiva reside precisamente neste batimento dos ovos com açúcar. É este ponto de aeração que determina a leveza do bolo; qualquer falha na obtenção dessa consistência resulta em um miolo denso e na perda de volume final. Sobre essa base aerada, integram-se o óleo, o leite e o espresso, batendo novamente para garantir a homogeneidade.

A finalização da massa ocorre com a incorporação da mistura de farinha, utilizando-se uma espátula para preservar a estrutura obtida. As gotas de chocolate são adicionadas ao final, antes do transporte da massa para a forma forrada com papel manteiga.

Parâmetros de Cocção

O cozimento é realizado em forno preaquecido a 180 °C, com tempo estimado de 40 minutos. O resfriamento deve ocorrer obrigatoriamente sobre uma grade. Para o acabamento, a receita prevê o uso de açúcar de confeiteiro ou uma cobertura composta por açúcar de confeiteiro e uma pequena quantidade de espresso.