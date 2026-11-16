Costelinha de porco: marinada de mel, mostarda e shoyu para glaçagem no forno

Costelinhas de porco assadas sobre uma base de vegetais permitem que o acompanhamento absorva a gordura e os sucos da carne, resultando em batatas macias e aromáticas. O ponto central desta preparação é a combinação de mel, mostarda e shoyu, que atua tanto na maciez quanto na criação de uma glaçagem brilhante durante o cozimento.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребра в китайском маринаде

Ingredientes

Para esta receita, são necessários:

Costelinha de porco: 1 kg

Batatas: 900 g

Cebolas: 2 unidades

Shoyu (molho de soja): 3 colheres de sopa

Mel: 1 colher de sopa

Mostarda: 1 colher de sopa

Alho: 4 dentes

Óleo vegetal: 2 colheres de sopa

Páprica doce: 1 colher de chá

Pimenta-do-reino moída: ½ colher de chá

Sal: ½ colher de chá

Modo de Preparo

O processo divide-se na preparação da marinada, a montagem dos vegetais e um cozimento em duas etapas para equilibrar a textura da carne.

Marinada: Em um recipiente, misture o shoyu, o mel, a mostarda, a páprica, a pimenta-do-reino e o alho amassado. Corte as costelinhas em porções, envolva-as na mistura e deixe marinar por, no mínimo, uma hora.

Acompanhamento: Descasque as batatas e corte-as em gomos grandes. Corte as cebolas em meia-lua. Misture os vegetais com o óleo vegetal e o sal até que fiquem uniformemente temperados.

Montagem: Distribua as batatas e as cebolas em uma assadeira funda, formando uma camada nivelada. Disponha as costelinhas marinadas sobre os vegetais. Adicione 100 ml de água ao fundo da assadeira para gerar o vapor necessário à maciez das batatas.

Cozimento: Cubra a assadeira hermeticamente com papel alumínio. Leve ao forno preaquecido a 170 °C por 1 hora e 20 minutos. Após esse tempo, retire o papel alumínio e aumente a temperatura para 210 °C, assando por mais 15 a 20 minutos.

Análise Técnica

O uso do mel é fundamental para a finalização: em altas temperaturas, os açúcares caramelizam, garantindo a cor dourada e a textura lustrosa da carne. A mostarda cumpre a função de equilibrar a doçura do mel, conferindo profundidade ao sabor final.