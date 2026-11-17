Batatas gratinadas: método de duas etapas térmicas para casca crocante

O ponto decisivo para transformar batatas em um acompanhamento com núcleo macio e casca dourada reside na combinação de duas etapas térmicas distintas. Em vez da amaciamento único do purê ou da fritura direta, o processo aqui apresentado alterna a coação em caldo aromatizado com o gratinagem no forno. O resultado documentado é uma textura interna suave, contrastando com uma superfície crocante obtida pelo contato direto com a manteiga em alta temperatura.

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Para executar o método, são necessários 2 kg de batatas, 100 g de manteiga, 3 folhas de louro, 3 grãos de pimenta-do-reino, 1 colher de chá de ervas de Provença, além de sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

Coação aromática e secagem

A primeira fase prepara a estrutura do tubérculo. As batatas são descascadas; as pequenas mantêm-se inteiras, enquanto as maiores são cortadas ao meio. Elas são colocadas em uma panela com louro, pimenta em grão e sal, cobertas com água e cozidas até o ponto de quase prontidão. O teste de referência é a faca: ela deve penetrar na polpa com facilidade, mas o tubérculo não pode se desfazer. Após o cozimento, a água é drenada completamente. As batatas permanecem na panela, sem tampa, por cinco minutos, permitindo que a umidade residual evapore e a superfície dos pedaços fique seca.

Gratinagem em forno

O forno é pré-aquecido a 200 °C. Uma forma ou assadeira é forrada com duas folhas de alumínio, dispostas em cruz para permitir o fechamento posterior. Metade da manteiga (50 g), cortada em lâminas finas, é distribuída pelo fundo. Sobre essa base, a batata seca é disposta, condimentada com pimenta moída, ervas de Provença e, se necessário, mais sal. Os 50 g restantes de manteiga são posicionados em pedaços sobre as batatas. As bordas do alumínio são unidas formando um pacote fechado. A assa é iniciada por 20 minutos. Em seguida, o alumínio é cuidadosamente aberto, e a coação continua por cerca de 15 minutos adicionais, agora em exposição direta, até que a superfície adquira a coloração dourada e a crosta característica.

Limites práticos da técnica

A eficácia do douramento depende criticamente da etapa de secagem pós-cozimento. Se resíduos de água permanecem nos tubérculos, o processo dentro do forno muda de natureza: o vapor predomina, fazendo com que as batatas sejam cozidas a vapor em vez de gratinadas, o que impede a formação da casca crocante. Para porções maiores, a distribuição das batatas deve garantir que os pedaços fiquem soltos e distribuídos uniformemente, idealmente em duas assadeiras, para assegurar uma exposição homogênea ao calor. O prato final destina-se a ser servido como acompanhamento principal, acompanhado de ervas frescas, ou como base para carnes.