Bolinhos de ricota: controle da farinha e ponto de massa para estrutura leve

A estrutura de bolinhos de ricota (ou queijo cottage) depende fundamentalmente do equilíbrio entre a umidade do laticínio e a quantidade de farinha para garantir a leveza característica. Quando se utiliza a base de 200g de ricota com 2 ovos, o objetivo é obter uma massa macia que mantenha a aeração proporcionada por 1 colher de chá de bicarbonato de sódio.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные шарики

A Precisão da Massa e o Ponto de Preparo

A etapa decisiva para o resultado final reside no controle da farinha (entre 150g e 180g). O ponto ideal é atingido quando a massa se torna unitária, porém mantém uma leve aderência às mãos. Adicionar farinha em excesso compromete a estrutura, tornando o doce denso e pesado. Para quem trabalha com ricota excessivamente úmida, a drenagem prévia do soro em gaze é a operação necessária para não desestabilizar a proporção dos secos.

O processo de montagem exige a seguinte sequência de ingredientes:

Ricota: 200g (amassada com garfo para eliminar grumos);

Ovos: 2 unidades;

Açúcar: 3 a 4 colheres de sopa;

Sal: uma pitada;

Bicarbonato de sódio: 1 colher de chá;

Farinha de trigo: 150-180g (peneirada);

Óleo vegetal para fritura;

Açúcar de confeiteiro para finalizar.

Técnica de Cocção e Finalização

A formação dos bolinhos deve ser feita com as mãos levemente úmidas, moldando porções uniformes. A temperatura da gordura é o fator crítico no momento da fritura: a massa deve entrar em contato com o óleo bem quente para que a crosta se forme imediatamente. Este choque térmico impede a absorção excessiva de óleo e garante que os bolinhos expandam em volume.

O tempo de preparo é de aproximadamente 2 a 3 minutos de cada lado em fogo médio, até atingirem a cor dourada. A finalização ocorre enquanto os bolinhos ainda estão quentes, momento em que o açúcar de confeiteiro adere melhor à superfície.