Asas de frango assadas com casca crocante e estrutura seca

Asas de frango com casca dourada e crocante, obtidas no forno em vez da fritura, apresentam uma estrutura que depende diretamente do controle da umidade e da aderência da crosta. O resultado é uma crosta quebradiça que preserva a suculência da carne, reduzindo o teor de gordura em comparação ao frito tradicional.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Жареные куриные крылышки

Preparação e estrutura

A base para a receita utiliza 800 g de asas de frango. A etapa decisiva para a formação da crosta começa com a remoção completa da água: as asas devem ser lavadas e secas rigorosamente com papel toalha. Essa ausência de umidade superficial é o que permite que a farinha e os flocos de milho grudem corretamente, evitando que a cobertura se descole durante o calor.

As asas são cortadas ao meio pelas articulações, e as pontas finas podem ser removidas. A marinada é simples: 1 colher de chá de sal, metade da páprica e metade do pimenta-do-reino listada na receita, misturados por 10 a 15 minutos.

A estação de empanamento é montada com três elementos específicos. Primeiro, 120 g de flocos de milho sem açúcar são triturados até formarem uma farofa grossa. Segundo, dois ovos são batidos levemente até homogeneizar. Terceiro, uma mistura seca composta por 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 0,5 colher de chá de alho em pó, e o restante da páprica e da pimenta-do-reino.

Cocção e ponto final

A sequência de empanamento é rígida: primeiro a mistura de farinha e especiarias, depois o ovo e, por fim, o revestimento com a farinha de milho triturada. Essa camada final é a que define a crosta. As peças são dispostas em uma assadeira forrada com papel manteiga levemente untado com 2 colheres de sopa de óleo vegetal, mantendo espaço entre elas para garantir a circulação de ar quente e o douramento uniforme por todos os lados.

O forno é preaquecido a 200 °C. O tempo de cozimento é de 35 a 40 minutos. O ponto de preparo é visual: as asas devem atingir uma cor dourada intensa. A textura máxima da crosta é obtida quando o prato é servido imediatamente após a saída do forno, acompanhando bem com saladas leves ou vegetais frescos.