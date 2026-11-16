Carvão de porco: Lombo curado e assado a 150 °C

A ideia de fazer um carvão de porco assado em casa surge como uma alternativa concreta à carne processada da padaria. O processo baseia-se em uma simples massa de especiarias aplicada ao corte de lombo, seguida de uma cura de longa duração e um cozimento lento a baixa temperatura. O resultado é uma peça sólida, com sabor profundo, destinada a ser fatiada fina para sanduíches ou servida como entrada.

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O núcleo do preparo reside na combinação dos elementos de salga e na paciência exigida pela etapa de marinação. A receita utiliza 1 kg de lombo de porco, 18 g de sal de mesa, 10 g de açúcar, 1 colher de sopa de páprica, 1 colher de sopa de alho em pó, 1 colher de sopa de óleo vegetal e pimenta-do-reino a gosto.

Preparação e Curta

Em um recipiente separado, misture o sal, o açúcar, a páprica, o alho em pó, a pimenta e o óleo vegetal até formar uma pasta homogênea. Lave o lombo e seque-o completamente com papel toalha; essa etapa é essencial para garantir que a mistura de temperos adira às fibras.

Massageie a pasta por toda a superfície da carne. Em seguida, cubra o pedaço com filme plástico ou coloque-o em um recipiente fechado e leve à geladeira por um período entre 12 e 24 horas. Esta duração permite que os sabores penetrem na estrutura da carne.

Cozimento e Finalização

Transfira a carne marinada para uma assadeira. Cozinhe em forno preaquecido a 150 °C. O ponto de finalização não é determinado pelo tempo, mas pela temperatura interna: a parte mais grossa do pedaço deve atingir 63 °C, medida com um termômetro culinário.

Retire a carne do forno e deixe-a descansar por pelo menos três minutos. Após esse período, deixe-a esfriar completamente em temperatura ambiente antes de voltar para a geladeira para o amadurecimento final.

Para a fatiamento, a carne deve estar totalmente fria, o que permite cortar fatias finas e semidesconectadas. Utilize uma tábua de cortar limpa e uma faca afiada para manter a integridade da peça. A carne pronta deve ser mantida refrigerada.