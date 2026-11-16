Salado em camadas de beterraba e batata: equilíbrio entre doçura e contraste na montagem

O salado em camadas de beterraba e batata mantém a base familiar de pratos festivos como o Horta ou o Olivier, mas redefine o equilíbrio através do contraste. A estrutura se sustenta não pela complexidade do preparo, mas pela tensão entre a doçura natural da beterraba ralada, o ponto agudo da cenoura estilo coreano e a densidade da carne de presunto. O resultado é uma entrada sólida, onde cada componente preserva sua textura, mas contribui para um sabor coeso.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Слоеный салат

O gesto que define o prato é a montagem em um aro culinário e o tempo de descanso na geladeira. Sem essa etapa, as camadas tendem a se desfazer e o molho distribui-se de forma desigual. O repouso de pelo menos uma hora é essencial: ele permite que o maionese una suavemente os vegetais e a carne, conferindo ao salado uma estrutura firme, porém leve, característica da boa gastronomia doméstica.

A receita requer apenas seis ingredientes principais. A base consiste em uma beterraba média e duas batatas médias. A esses itens somam-se duas gemas de ovo de galinha, meia cabeça de cebola roxa, 200 g de presunto e 200 g de cenoura estilo coreano. Para a emulsão, usa-se apenas duas colheres de sopa de maionese e sal a gosto, com um toque final de coentro fresco.

Preparação dos ingredientes

O processo inicia com o cozimento das raízes. Beterraba e batata são cozidas com casca. A beterraba leva cerca de 45 minutos em fogo médio após a fervura da água; a batata, de 20 a 25 minutos. É crucial resfriá-los em água fria logo após o cozimento: isso impede que o calor residual altere a cor vibrante da beterraba e garante que a batata esteja firme o suficiente para o corte. Em paralelo, os ovos são cozidos duros por 8 minutos.

Enquanto as raízes descansam, preparam-se os componentes frios. A cebola roxa e o presunto são picados em cubos pequenos; a cenoura coreana é tratada da mesma forma. As batatas e beterrabas, já frias, são peladas e raladas. Este método de corte aumenta a área de contato entre as camadas, facilitando a absorção do molho mesmo em pequena quantidade.

Montagem e finalização

A montagem ocorre dentro de um aro colocado sobre o prato ou em uma forma com anel de liberação. A ordem das camadas é rígida: começa-se com a beterraba, seguida pela cebola, o presunto, a cenoura coreana e finalizada com a batata. A beterraba e a batata recebem uma pitada de sal e são pinceladas com maionese, alternando com as outras camadas ou cobrindo a superfície à medida que a estrutura é erguida.

Após a montagem, o salado permanece na geladeira por no mínimo uma hora. Esse tempo é necessário para a estabilidade do sabor e da textura. Antes de servir, o aro é removido delicadamente. A superfície é finalizada com ovos cozidos ralados e coentro picado. Essa combinação completa a composição, adicionando uma nota fresca e um contraste visual às camadas vermelhas e beges.