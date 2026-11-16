Caldo de ervilhaca amarela: a ordem de cozimento que preserva a textura dos vegetais

Neste caldo, o ervilhaca seca não é apenas um ingrediente, mas o agente que define a textura: ao dissolver-se lentamente, ela confere corpo ao líquido sem a necessidade de um processador. Enquanto o batata e a abobrinha mantêm a forma, criando um contraste entre o macio e o sólido, a preparação se resume a uma sequência cuidadosa de inserção dos vegetais. A maior parte do tempo passa-se em fervura suave, permitindo que cada componente atinja o ponto certo sem esforço excessivo.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Приготовление супа на кухне

A ordem de cozimento é o mecanismo central da receita. Começa-se com 250 g de ervilhaca amarela partida, adicionando-se a 2 litros de caldo de frango (ou vegetal, para uma versão sem carnes). Após 25 a 30 minutos de fervura leve, quando o grão estiver amaciado mas sem se desfazer, entram 250 g de batatas em cubos de cerca de 1 cm. Cinco minutos depois, juntam-se 250 g de abobrinha em cubos, 100 g de cenoura e 100 g de cebola picada. O conjunto coza por mais 10 a 15 minutos, até que a batata ceda facilmente a uma faca e a abobrinha amoleça. Nos últimos 5 minutos, acrescenta-se um dente de alho prensado, uma folha de louro e temperos a gosto. Para cinco porções, o consumo total é de aproximadamente 2,85 kg de ingredientes, com cerca de 49 kcal por dose.

Preparo e Finalização

Lave a ervilhaca até a água ficar límpida e coloque-a no caldo fervente, retirando a espuma ocasionalmente. Se após 30 minutos o grão continuar duro, prolongue o cozimento até a consistência desejada. A sucessão de adições garante que a batata não vire purê e a abobrinha jovem conserve a estrutura. Desligue o fogo e deixe o caldo descansar sob tampa por 10 a 15 minutos; esse intervalo permite que os aromas se integrem e o caldo ganhe densidade. Retire a folha de louro antes de servir.

Para acompanhar, sugerem-se 10 g de salsinha ou coentro fresco por panela, ou pedaços de pão de centeio tostados em frigideira seca. Uma pitada de páprica defumada ou uma colher de nata podem aprofundar o sabor na tigela. O restante conserva-se bem na geladeira (até 4 °C), em recipientes rasos, por 3 a 4 dias. Ao aquecer, se o caldo estiver muito espesso, dilua com água ou caldo até a consistência preferida.