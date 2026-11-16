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Receitas de bebidas soviéticas caseiras: o papel da autenticidade e técnicas específicas

Receitas

A nostalgia por bebidas soviéticas muitas vezes não está ligada à complexidade dos ingredientes, mas à autenticidade do sabor. A textura densa de um kisiel ou a efervescência de um tarhun são características que, hoje, podem ser recuperadas substituindo misturas solúveis por produtos inteiros e respeitando técnicas específicas, como não superaquecer o amido ou não lavar uvas-passas usadas em fermentação.

Кисель из красной смородины и мёда
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кисель из красной смородины и мёда

Café de cevada e tarhun caseiro

O clássico "café" da infância exige cevada moída natural ou chicória. Substitutos solúveis não produzem o mesmo resultado. A preparação consiste em ferver uma colher de chá do pó em uma caneca ou jarra pequena, deixar repousar por três minutos e, em seguida, equilibrar a amargura com açúcar e 100 ml de leite quente por porção.

O tarhun caseiro requer tempo para o preparo do xarope, mas o processo é direto. Corte 100 g de estragão fresco, incluindo os caules, e misture com 100 ml de suco de limão e 50 g de açúcar. Deixe essa mistura descansar por uma hora. Enquanto isso, prepare um xarope simples com 100 g de açúcar e 100 ml de água. Após o xarope esfriar, combine-o com a pasta de estragão e 900 ml de água em um liquidificador. Coe a mistura e finalize com água com gás carbonata e gelo.

Compota clássica e kisiel

Para uma compota que evoca a infância, acrescente pedaços de maçã verde fresca, ácida e doce, à mistura tradicional. Em 4 litros de água fervente, cozinhe 250 g de damascos secos, 100 g de maçãs secas, meio copo de ameixas pretas, meio copo de uvas-passas e meio copo de bagas de cranberry, adicionando 4 colheres de sopa de xarope de romã. Após 20 minutos de cozimento, retire as frutas, adicione meio copo de açúcar e cozinhe por mais 5 minutos.

O segredo do kisiel feito com concentrado (200 g para 4 porções) está na prevenção de grumos. Dissolva o pó primeiro em 500 ml de água fria. Em seguida, adicione 500 a 700 ml de água fervente enquanto mexe constantemente. Incorpore 60 g de açúcar e uma colher de suco de limão no final. É crucial não ferver a mistura, apenas aquecê-la até o ponto de quase fervura para que o amido não se degrade e a bebida não fique aguada.

Kvass, mors e sidra

Um kvass rápido pode ser preparado usando 150 ml de mosto comercial. Dissolva 150 g de açúcar e 10 g de levedura em água aquecida a 40 °C. Adicione o mosto e despeje a mistura em 2,75 litros de água. O detalhe crucial é a adição de 40 g de uvas-passas não lavadas; as leveduras selvagens na superfície da fruta facilitam a fermentação. Deixe fermentar sob um pano de voal por 12 a 14 horas em temperatura ambiente, depois filtre e resfrie em potes.

O mors de cranberry preserva vitaminas porque não passa por fervura. Amasse 200 g de cranberry lavada em uma panela junto com folhas de hortelã. Adicione um litro de água e açúcar a gosto, sem levar ao fogo.

Para uma sidra caseira, use 4 litros de suco de maçã e 1 kg de açúcar. Adicione uma maçã não lavada (com a casca) ao suco em um recipiente de fermentação, pois a casca contém as leveduras naturais necessárias para o processo. Feche a abertura com uma luva de borracha perfurada ou um fecho de água. Quando a luva murchar (o processo leva cerca de 25 dias), filtre a bebida através de cinco camadas de voal e engarrafar.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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