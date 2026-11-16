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Bifes caseiros sem pão ou ovos usam bicarbonato e cebola para textura aerada

Receitas

A textura dos bifes caseiros pode ficar densa quando a receita tradicional depende de pão e ovos para dar coesão. Uma alternativa elimina esses ingredientes e aposta em uma reação química simples para obter um resultado mais leve e suculento. O agente central é o bicarbonato de sódio, que atua sobre as fibras da carne em conjunto com o suco da cebola.

Приготовление фарша
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Приготовление фарша

Mecanismo da reação

O bicarbonato de sódio funciona como um agente que afrouxa a estrutura da proteína. Ao entrar em contato com os compostos da cebola, ocorre uma reação que libera dióxido de carbono. Esse processo cria uma estrutura porosa na massa, contribuindo para a maciez da carne crua e para o aspecto mais aerado do produto final. A ausência de ovos é determinante neste contexto: ao cozinhar, a proteína do ovo tende a contrair e endurecer as fibras, enquanto o pão absorve parte dos sucos naturais da carne. Sem esses componentes, a leveza gerada pela reação química é preservada.

Preparo e ingredientes

A base da receita utiliza 500 g de carne moída, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 cebola média e 30 g de manteiga, além de sal e especiarias a gosto. O preparo começa com o amassamento minucioso da carne. Em seguida, adiciona-se o bicarbonato e a mistura é revolvida novamente para garantir a distribuição uniforme do pó.

A cebola é ralada e adicionada à massa, juntamente com a manteiga fria, o sal e os temperos. O amassamento final é essencial para incorporar todos os elementos. Após essa etapa, a mistura precisa descansar por um mínimo de 30 minutos. Esse tempo é crítico: permite que o bicarbonato atue nas fibras e que a manteiga e o suco da cebola penetrem completamente na carne.

Cozimento

Depois do período de repouso, os bifes são moldados e fritos em uma frigideira até o ponto desejado. A temperatura e o tempo de cozimento são fundamentais: o excesso de calor ou a fritura prolongada resultam na perda da suculência interna. O objetivo é manter o interior úmido, aproveitando a estrutura leve criada pela reação inicial.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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