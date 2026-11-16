Salada de repolho roxo: maceração e óleo de gergelim quente como técnica central

O salada de repolho roxo apresenta uma cor rubi intensa e uma textura crocante, sustentada por um perfil de sabor agridoce. A chave para o resultado está na combinação de óleo de gergelim, vinagre de arroz e mel, que suaviza a rigidez natural do vegetal sem comprometer sua estrutura. Para atingir essa consistência, o método de preparo recomenda um corte extremamente fino e uma técnica prévia de maceração com sal.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Салат с красной капустой и яблоком

A base exige 500 g de repolho roxo. É possível substituir parte por repolho branco na proporção de 3:2. Os vegetais incluem uma cebola vermelha, uma cenoura (preferencialmente vermelha), um pimentão vermelho doce e um dente de alho. O molho é composto por 2 colheres de sopa de molho de soja, 2 colheres de sopa de vinagre de arroz de 2%, 1 colher de chá de mel e 2 colheres de sopa de óleo de gergelim. Sal e pimenta-do-reino negra são adicionados a gosto.

O repolho deve ser cortado o mais fino possível, sendo uma mandolina uma ferramenta útil para essa tarefa. Após salgar, o vegetal é amassado com as mãos e deixado em repouso por 15 minutos. O uso de luvas é recomendado nesta etapa, pois o repolho mancha a pele com facilidade. Em seguida, juntam-se a cebola em meias-luas finas, o pimentão em tiras e a cenoura ralada.

Preparo do molho

O procedimento decisivo para o desenvolvimento do aroma é o aquecimento do óleo. O óleo de gergelim deve ser aquecido até o ponto de fumaça leve. O alho picado e a pimenta-do-reino são colocados no centro da mistura de legumes, e o óleo quente é derramado diretamente sobre eles. Por fim, o molho é completado com a adição do molho de soja, do mel e do vinagre de arroz.

O salada final precisa de um tempo de descanso de pelo menos 15 minutos. Essa espera permite que os sabores se equilibrem e que os vegetais absorvam a mistura agridoce.