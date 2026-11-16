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Syrniki: Queijo cottage com mozzarella e gemas para textura cremosa

Receitas

A principal dificuldade em preparar syrniki com sucesso muitas vezes não é o sabor, mas a textura. A tendência natural é adicionar farinha ou uma quantidade excessiva de farelo de milho para garantir que a mistura mantenha a forma na frigideira. O resultado, porém, costuma ser uma massa compacta, com aspecto elástico, que perde a delicadeza característica do queijo fresco. A solução para manter a estrutura sem comprometer a suavidade interna está no uso da mozzarella.

Сырники с овсяной мукой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сырники с овсяной мукой

Esta abordagem altera o comportamento do prato durante a cocção: a adição do queijo derretido cria uma ligação natural que preserva a forma e confere ao interior uma consistência cremosa e fibrosa, dispensando o excesso de amido. O objetivo é obter um syrnik que se mantenha inteiro, mas que ofereça um centro macio e levemente elástico ao ser partido.

Composição e base da massa

Para esta preparação, a base é constituída por 600 g de queijo cottage (tvorog) seco e granulado, duas gemas de ovo, 30 g de farelo de milho (manка), 100 g de mozzarella, sal a gosto e farelo de milho adicional para a empanadura. O óleo vegetal será utilizado para a fritura.

A escolha dos ingredientes exige atenção à hidratação e à estrutura. O queijo cottage deve ser seco; caso apresente soro, é necessário espremer através de um pano de prato ou coador fino para remover o excesso de líquido. A umidade residual é o principal fator que impede a coesão da massa, fazendo com que ela se desfaça na panela. Contudo, o produto não deve ser seco ao ponto de perder a elasticidade, uma vez que a base precisa permanecer maleável.

A utilização de apenas gemas, em vez de ovos inteiros, é uma decisão técnica importante. As claras tendem a compactar a massa, conferindo-lhe uma densidade indesejada, enquanto as gemas promovem uma textura aveludada e leve. A mozzarella, por sua vez, atua como um agente de sabor e textura, responsável pela cremosidade e pela formação das fibras elásticas internas.

Preparo e cocção

Inicie amassando o syrnik com um garfo ou passando-o por uma peneira para garantir homogeneidade. Incorpore as duas gemas, o sal e os 30 g de farelo de milho. Misture bem a composição e deixe descansar por 20 a 30 minutos. Este intervalo é essencial para que o farelo de milho absorva a umidade da massa e cumpra sua função de ligante.

Após o repouso, rale a mozzarella em grãos grossos e incorpore-a à massa de syrniki . Divida a mistura em porções iguais e modele discos pequenos. Envolva cada peça no farelo de milho extra, que servirá para criar uma crosta externa.

Aqueça uma frigideira com óleo vegetal. Adeque as peças e frite em fogo médio até que os dois lados apresentem uma cor dourada. Para assegurar a cocção completa do interior, cubra a frigideira com uma tampa e mantenha em fogo baixo por alguns minutos finais.

Caso a mozzarella não esteja disponível, é possível substituí-la por queijos duros com boa capacidade de fusão. Essa troca resultará em um sabor mais salgado e definido, embora a cremosidade específica e as longas fibras elásticas típicas da mozzarella sejam menos perceptíveis.

O prato deve ser servido morno, enquanto o interior ainda conserva a consistência fibrosa e a temperatura ideal para apreciar a textura desenvolvida pelo queijo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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